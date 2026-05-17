Pachuca fue superior a Pumas en la serie, asegura Esteban Solari

Esteban Solari, entrenador del Pachuca, se va del Olímpico Universitario con la cara en alto. Aunque triste, está convencido de que los suyos fueron mejores en la serie semifinal sobre los Pumas.

“A Pumas le costaba generar en el primer tiempo, no tuvimos contundencia, Kenedy rematando área; a Pumas en el primer tiempo le conté dos ocasiones de Morales y un centro. En el segundo tiempo permitimos un contra, la única vez que nos robaron el balón, error nuestro, viene de tiro libre el gol, muchas veces en el futbol manda contundencia. Este partido y anterior fuimos superiores, pero el rival hizo un gran campeonato, tenemos que hacer más esfuerzos”, expresó tras caer 1-0 en la vuelta, en Ciudad Universitaria (global 1-1).

Los Tuzos quedan eliminados del Clausura 2026, con el pesar de no tomar provecho del triunfo en la ida (1-0), en el Estadio Hidalgo.

“Seguramente para nosotros es una noche triste, hicimos un gran esfuerzo para pasar, pero no lo conseguimos, felicitar a Pumas porque ha hecho las cosas bien, nos quedamos con la sensación, los 180 minutos de la eliminatoria fuimos posterior al rival, estuvimos en casa con posibilidad de hacer más goles, pero no pudimos, no hay excusas, porque no somos un equipo así. Estamos golpeados, tristes, vamos a seguir intentando, generamos identidad de juego, es un día difícil para nosotros”, reiteró Solari sobre el protagonismo del Pachuca.

De igual manera, el entrenador del Pachuca fue duro para analizar el futuro inmediato del proyecto y los frutos de este semestre.

“Hoy es día difícil para hacer valoraciones, tristeza muy grande, cambiamos el equipo de hace siete meses de la eliminación en play-in. Hicimos un esfuerzo grande para estar acá hoy, el mejor esfuerzo es el éxito, nos quedamos con eso.

“Pero nos faltó y hacer culpa de las cosas que nos faltaron, pero orgulloso de mis jugadores. Queda pensar qué hacer para mejorar el torneo que viene, primero que este grupo tiene gran corazón por una versión mejorada”.