Pumas vs Cruz Azul: ¿Cuándo fue la última Final de Liga MX entre técnicos mexicanos?

El torneo Clausura 2026 regala una serie definitiva que pasará directo a los libros de historia. Más allá de la enorme rivalidad que existe en la cancha entre Pumas y Cruz Azul, los banquillos acaparan todos los reflectores por un motivo muy especial. Por primera vez en más de una década, el trofeo más codiciado del futbol mexicano quedará en manos de un estratega nacido en territorio nacional. Los directores técnicos Efraín Juárez y Joel Huiqui consiguieron lo que parecía imposible en una competencia dominada por extranjeros: instalar a sus respectivos equipos en la Gran Final.

Joel Huiqui dirigiendo a Cruz Azul. Mexsport

El camino no resultó nada sencillo para ninguno de los dos. Juárez coronó un certamen de auténtico ensueño al frente de la escuadra universitaria y logró el ansiado boleto tras eliminar al Pachuca en las vibrantes Semifinales. Por su parte, Huiqui rescató a la Máquina de una severa tormenta, transformó la crisis en esperanza y metió a los celestes de lleno en la disputa por el campeonato. Ambos timoneles demostraron que el talento local cuenta con los argumentos necesarios para brillar en lo más alto de la Liga MX.

EL FIN DE LA HEGEMONÍA EXTRANJERA EN LOS BANQUILLOS DE LIGA MX

Durante las últimas temporadas, el campeonato azteca vio desfilar a una multitud de entrenadores foráneos en las series por el campeonato. Estrategas provenientes de Argentina, Uruguay y Brasil acapararon el protagonismo de forma constante, reduciendo drásticamente las oportunidades para el talento de casa. Parecía que la fórmula del éxito en el futbol de nuestro país exigía obligatoriamente un pasaporte internacional para levantar la copa.

Efraín Juárez dando indicaciones. Mexsport

Sin embargo, este vibrante choque entre felinos y cementeros rompe por completo esa dolorosa tendencia. La presencia de Efraín Juárez y Joel Huiqui representa un tanque de oxígeno puro para la baraja de directores técnicos nacionales. Esta serie definitiva no solo define al nuevo monarca, sino que también reivindica la capacidad de los mexicanos para gestionar plantillas de alta presión y llevarlas hasta el último partido del semestre.

LA ÚLTIMA VEZ QUE DOS MEXICANOS DISPUTARON EL TÍTULO

Para encontrar el último antecedente de una batalla por el título protagonizada exclusivamente por estrategas nacionales, los aficionados deben viajar trece años atrás en el tiempo. Fue exactamente en la mítica Final del Clausura 2013 cuando ocurrió un escenario idéntico. En aquella ocasión, el polémico Miguel Herrera comandaba al América, mientras que Guillermo Vázquez movía los hilos tácticos del Cruz Azul.

Miguel Herrera y Guillermo Vázquez saludándose. Mexsport

Esa llave dejó una marca imborrable en la memoria de los seguidores del futbol nacional. La dramática remontada de las Águilas en la cancha del Estadio Azteca, impulsada por aquel agónico remate del portero Moisés Muñoz en el tiempo de compensación, culminó con la coronación azulcrema a través de la fatídica tanda de penales. Fue una noche mágica que cerró un capítulo dorado para los entrenadores locales.

Hoy, el destino ofrece una nueva e inmejorable oportunidad para el talento de casa. La expectación crece minuto a minuto en la capital del país, pues la afición reconoce el enorme valor de este suceso. Mientras Efraín Juárez busca consolidar su proyecto y entregarle una nueva estrella al pueblo auriazul, Joel Huiqui intentará sanar viejas heridas y devolver a los de La Noria a la cima del balompié.