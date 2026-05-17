Efraín Juárez celebra una Final de Liga MX con técnicos mexicanos en el Pumas vs Cruz Azul

Efraín Juárez, quien picó piedra en el extranjero tras dar fin a su carrera como futbolista profesional, aplaudió con discurso nacionalista que la final del Clausura 2026, entre Pumas y Cruz Azul, sea con entrenadores mexicanos.

“Desde el 2013 no había dos entrenadores mexicanos en la final, muchas veces no se le da el mérito a lo que tenemos en casa, la preparación. Siempre he querido a los mexicanos, he estado en el extranjero (auxiliar técnico y entrenador), allá es demostrar para ganarte el respeto, en nuestro país se da por hecho que un extranjero viene y se trata bien. Que se sientan orgullosos, que hagan su trabajo para pelear el campeonato”, refirió sobre Joel Huiqui, de Cruz Azul.

Efraín Juárez cruzado de brazos. Mexsport

EFRAÍN JUÁREZ RESPONDE A SUS CRÍTICOS EN PUMAS

En esa línea, Efraín Juárez fue certero con aquellos que criticaron el inicio de su gestión con los Pumas.

“En estos momentos son los que más he disfrutado, porque cuando está en contra hay que sacar el carácter. Hoy es felicidad. Agradecer a esos opositores, porque fueron gasolina de este proceso, siéntanse parte de este proyecto, yo decía darle la vuelta y también mi grupo, tiempo al tiempo, ‘lo que es del César al César”.

Efraín Juárez pidiendo apoyo de su afición. Mexsport

MENSAJE A LA AFICIÓN Y ANÁLISIS TRAS ELIMINAR A PACHUCA

En su charla post-partido, Efraín Juárez extendió un emotivo mensaje para la afición que llevó el Estadio Olímpico Universitario.

“Agradecerle a la afición, pletórico el estadio, el Goya, nuestra gente ilusionada. Es trabajo de seis meses, calificamos primer lugar, creo que ese camino se ha ilusionado la gente para estar con todas las ganas e ilusión de competir con rival importante, se acuerdan en San Diego, nadie me creía de estar peleando el campeonato, tres meses después estamos en una final peleando”.

Efraín Juárez dando indicaciones. Mexsport

Sobre la victoria sobre Pachuca (1-0, global 1-1), Efraín Juárez reconoció lagunas en el funcionamiento de sus jugadores, aunque se mostró optimista para llegar con gran nivel ante el Cruz Azul en la gran final.

“Entender que son partidos de 180 minutos, todo lo preparado y visualizado era contender a un equipo fuerte de visita, hacer el resto acá, nos faltó contundencia. Escuchaba en la semana, la realidad que nos criticaban la manera de jugar en Pachuca, la juventud no está peleada con la experiencia, prácticamente la serie se define en Pachuca. Cumpliendo objetivos, hace un año disfrutando bicampeonato en Colombia, me decía mi gente que hay que disfrutar, se viene final complicada. El domingo esperemos estar celebrando con nuestra gente”, atizó.