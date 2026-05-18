Pumas vs Cruz Azul: Las cuentas pendientes que encienden la Final del Clausura 2026

La gran serie definitiva por el campeonato del Clausura 2026 ofrece un platillo inmejorable para los amantes del balompié azteca. El electrizante choque entre Pumas y Cruz Azul trasciende lo puramente deportivo y se convierte en un auténtico espectáculo de alta tensión. Este enfrentamiento, atinadamente bautizado por los aficionados como el "Clásico de la Obsesión", aterrizó en la última instancia del torneo tras doce meses repletos de declaraciones incendiarias y heridas profundas que transformaron esta rivalidad en una verdadera guerra sin cuartel. Ambas instituciones chocarán con el orgullo de por medio, listas para saldar todas sus deudas sobre el terreno de juego.

Willer Ditta y Robert Morales disputando el balón Mexsport

EL DESALOJO DE CIUDAD UNIVERSITARIA Y EL ENOJO DE PUMAS

Para comprender la enorme hostilidad que envuelve a esta Gran Final, resulta obligatorio retroceder algunos meses en el calendario. Las remodelaciones de los distintos recintos deportivos de cara al Mundial 2026 dejaron a la escuadra celeste sin una casa fija en la capital. Ante esta emergencia, la directiva cementera mudó sus juegos de local a Ciudad Universitaria. Todo transcurrió con aparente tranquilidad hasta enero de este año, cuando la cúpula de Pumas tomó la drástica decisión de no renovar el contrato de arrendamiento. Los medios de comunicación criticaron fuertemente esta maniobra y la catalogaron como una bajeza institucional, pues dejaron a La Máquina a la deriva a escasos días de arrancar el semestre.

Cruz Azul levantando la Copa de Concacaf en CU. Mexsport

El fondo de esta abrupta salida escondía un fuerte recelo auriazul. Al interior del pedregal existía una inmensa molestia porque Cruz Azul prácticamente se adueñó del mítico recinto. Los celestes registraron mejores entradas de público y rachas invictas superiores a las de los propios universitarios en su propio hogar. Por si fuera poco, los cementeros levantaron ahí mismo el anhelado trofeo de la Concacaf Champions Cup 2025. Como una ironía del destino, el duelo que definirá al monarca de la Liga MX ocurrirá precisamente en el sagrado pasto del Estadio Olímpico Universitario.

LESIONES, POLÉMICA ARBITRAL Y SED DE REVANCHA EN LA CANCHA

La brutal tensión extra cancha encontró su eco perfecto sobre el césped. Durante la Jornada 11 de este mismo certamen, el enfrentamiento directo terminó en un candente empate a dos anotaciones. Aquella tarde en el sur de la Ciudad de México, el estratega Nicolás Larcamón, quien entonces comandaba el timón de los celestes, estalló en la conferencia de prensa contra el cuerpo arbitral. Su enorme furia derivó de un polémico penal sancionado a favor de los universitarios, mismo que cobró y anotó Juninho. El técnico argumentó con evidente enfado que bajo ese rigor, los silbantes tendrían la obligación de marcar catorce penales por partido.

Kevin Mier saliendo lesionado del campo. Mexsport

A este ríspido episodio se suma un oscuro recuerdo que todavía duele profundamente en las instalaciones de La Noria. El 8 de noviembre de 2025, en la Jornada 17 del torneo anterior, el arquero colombiano Kevin Mier sufrió una grave tragedia deportiva. Una durísima entrada del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla le provocó una lamentable fractura de tibia en la pierna derecha. Esta lesión marginó a la muralla sudamericana del resto de la competencia y le arrebató el sueño de disputar la prestigiosa Copa Intercontinental.

Con todo este turbulento historial de antecedentes, roces físicos y desencuentros directivos, la lucha por el título garantiza emociones al límite. Pumas saltará a la cancha con la encomienda de sacudirse la hegemonía reciente de su rival, mientras que Cruz Azul buscará asestar el golpe letal para cobrar todas y cada una de las facturas pendientes.