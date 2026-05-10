¡Alineaciones confirmadas! Pumas y América en busca de las Semifinales

En busca de su boleto a las Semifinales del Clausura 2026, Pumas y América anunciaron sus alineaciones de cara a esta nueva edición del Clásico Capitalino a celebrarse en el Estadio Olímpico Universitario este domingo 10 de mayo a partir de las 19:15 horas del Centro de la CDMX; las Águilas buscan sorprender.

Luego de empatar 3-3 en el partido de ida disputado en la cancha del Estadio Banorte, el conjunto universitario arrancará el compromiso de vuelta con la ventaja en el global debido a su posición en la tabla general (1º Vs 8º), por lo que América se encuentra completamente obligado al triunfo para no ser eliminado.

Para este duelo, ambos equipos sufren bajas importantes por diversos factores, estos son los jugadores que no podrán tener actividad en este Clásico Capitalino que promete tener a los aficionados al borde del asiento:

Pumas / Guillermo Martínez (convocado al Tri), Alan Medina (lesión) y José Juan Macías (lesión).

América / Israel Reyes (convocado al Tri), Luis Ángel Malagón (lesión), Sebastián Cáceres (lesión), Cristian Borja (lesión), Víctor Dávila (lesión) y José Pantera Zúñiga (lesión).

América está obligado a ganar en Ciudad Universitaria para eliminar a Pumas en el Clausura 2026. Mexsport

Así salen Pumas y América para el Clásico Capitalino

Con César Arturo Ramos Palazuelos como el árbitro central encargado de impartir justicia, estos son los futbolistas que Efraín Juárez y André Jardine mandan al terreno de juego en busca del resultado que los catapulte hacia las Semifinales del Clausura 2026.

Titulares de Pumas: Keylor Navas, Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo, Jordan Carrillo, Juninho, Uriel Antuna y Robert Morales.

Alineación de América: Rodolfo Cota, Dagoberto Espinoza, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Kevin Álvarez, Jonathan Dos Santos, Erick Sánchez, Isaías Violante, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Patricio Salas.

* De avanzar Pumas, enfrentará a Pachuca o Toluca e Semifinales, mientras que América se mediría a Chivas en la antesala de la Final.

Panorámica del Estadio Olímpico Universitario previo al Pumas Vs América del Clausura 2026. Mexsport

BFG