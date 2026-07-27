¡Oficial! Chicharito Hernández es el fichaje estelar del Atlético Dallas

Javier Hernández fue anunciado oficialmente como el primer jugador en la historia del Atlético Dallas, nueva franquicia de la USL Championship, la segunda división del futbol profesional en Estados Unidos.

El acuerdo convierte al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana en la figura central de un proyecto que aún se encuentra en construcción.

A sus 38 años, el ‘Chicharito’ llega después de más de un año sin club oficial tras la expiración de su contrato con Chivas al final del Apertura 2025, y tras haber colaborado como comentarista durante el Mundial 2026.

Atlético Dallas presentó de manera oficial al Chicharito Hernández Redes Sociales

El emotivo video con el que el Dallas presentó a Chicharito

La presentación se realizó mediante un video cinematográfico publicado por la cuenta oficial del club con el título “Una Nueva Bestia. Chicharito Plays For Atlético Dallas”.

La idea principal fue mostrar el gran trabajo que le costó a Javier el formar la carrera que construyó. Se mostraron sus inicios en el Guadalajara, así como su fichaje al Manchester United.

“Este no es el final, es solo el comienzo”, fueron las palabras del Chicharito Hernández cuando concluyó el video.

Aunque el delantero se integrará de inmediato al proyecto para contribuir en su desarrollo desde los cimientos (incluyendo aspectos deportivos y de consolidación de la institución), su debut oficial en las canchas no ocurrirá hasta marzo de 2027, cuando arranque la temporada de la USL Championship.

Chicharito volverá a jugar en Estados Unidos tras su paso por el Galaxy

Entre 2020 y 2023, Javier Hernández militó en el LA Galaxy de la Major League Soccer, donde se consolidó como una de las figuras más reconocibles de la liga.

Llegó procedente de Sevilla para ocupar el lugar de estrellas como Zlatan Ibrahimović y, pese a un inicio afectado por la pandemia, se convirtió en el referente ofensivo del equipo.

En total disputó 82 partidos oficiales y anotó 39 goles, convirtiéndose en uno de los máximos artilleros históricos del club en la era moderna.

Sus mejores campañas fueron 2021 (17 goles en 21 partidos) y especialmente 2022 (18 goles en 34 encuentros de temporada regular), temporadas en las que lideró el goleo interno, fue convocado al All-Star Game y aportó liderazgo como capitán en momentos clave.

Chicharito regresó entonces a Chivas para una segunda etapa, y ahora vuelve al futbol estadounidense, esta vez en la USL Championship