Daniel 'Ruso' Brailovsky regresa al América como presidente de un nuevo proyecto internacional

El legendario exfutbolista y entrenador de las Águilas, Daniel "Ruso" Brailovsky, está de vuelta de forma oficial con el Club América. La directiva azulcrema sorprendió a todo el futbol mexicano al anunciar la incorporación del ídolo argentino, quien asumirá la presidencia del equipo en una ambiciosa e innovadora competencia internacional.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club y tomó por sorpresa a la afición, ya que inicialmente algunos seguidores pensaron que el argentino asumiría un cargo dentro de la estructura deportiva del primer equipo

El reto del "Ruso": ¿Qué es Arena Two?

La directiva de Coapa aclaró que las funciones de Brailovsky estarán enfocadas al 100 por ciento en dirigir el destino del América dentro de Arena Two, una plataforma internacional de entretenimiento deportivo que promete revolucionar el balompié con un formato de competencia de vanguardia.

El formato: Torneo global de futbol 6 contra 6.

Sedes: El certamen se disputará en ocho de las ciudades más importantes del mundo.

El botín: Una espectacular bolsa de premios que asciende a los ocho millones de dólares.

Con esta estrategia, la marca azulcrema busca potenciar su presencia en el mercado extranjero y conectar con las nuevas audiencias digitales mediante dinámicas de juego mucho más rápidas y espectaculares.

Una leyenda azulcrema vuelve a casa

La elección del "Ruso" como presidente de esta filial internacional no es obra de la casualidad. Brailovsky es considerado una de las máximas leyendas vivientes del americanismo gracias a su multicampeonato como jugador en la época dorada de los años 80 y su posterior etapa en el banquillo, lo que le otorga el respaldo absoluto y el cariño de la exigente afición de las Águilas