América Femenil regresa al Estadio Banorte para el Apertura 2026

América Femenil volverá a jugar en el Estadio Banorte a partir del torneo Apertura 2026. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el conjunto azulcrema confirmó que el Coloso de Santa Úrsula será nuevamente su sede principal, marcando así el regreso del equipo a uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mexicano.

Las Águilas retornarán al inmueble después de conquistar el campeonato del torneo anterior en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que fungió como su casa mientras concluían los trabajos de remodelación del estadio mundialista. Con ello, el equipo femenil volverá a disputar sus encuentros en una cancha que conoce bien y donde buscará seguir ampliando su protagonismo dentro de la Liga MX Femenil. Coapa será la sede alterna

América Femenil también informó que no todos sus compromisos como local se disputarán en el Estadio Banorte. La directiva confirmó que algunos partidos del torneo serán trasladados a la Cancha Centenario, ubicada en las instalaciones de Coapa, una decisión que permitirá contar con una sede alterna para la organización del calendario y la operación del inmueble a lo largo del semestre.

La institución no detalló qué encuentros se disputarán en cada escenario, por lo que será conforme avance el campeonato cuando se dé a conocer la distribución de los partidos. De esta manera, el club contará con dos sedes disponibles para recibir a sus rivales durante el Apertura 2026.

El tricampeonato será celebrado en casa

Además del anuncio de su regreso al Coloso de Santa Úrsula, América Femenil confirmó que los festejos por el tricampeonato, integrado por los títulos de Liga MX Femenil, Concacaf W Champions Cup y Campeón de Campeonas, se llevarán a cabo el próximo 8 de agosto, antes del encuentro frente a Cruz Azul.

La ceremonia marcará el primer gran evento del equipo femenil en su nueva etapa dentro del Estadio Banorte, donde las futbolistas podrán celebrar junto a su afición una de las temporadas más exitosas en la historia de la institución.

El regreso de América Femenil también incrementará la actividad del inmueble durante el segundo semestre del año. Además del conjunto azulcrema femenil, el Estadio Banorte será utilizado por América, Cruz Azul y Atlante, por lo que la coordinación entre los clubes, las ligas y la administración del recinto será fundamental para programar los encuentros, evitar cruces de fechas y preservar las mejores condiciones posibles del terreno de juego.

Con este movimiento, América Femenil recupera un escenario de enorme significado para la institución y comenzará una nueva etapa en el inmueble que volverá a recibir al equipo como su principal casa durante el Apertura 2026, con el objetivo de defender el título y mantenerse entre las protagonistas del futbol mexicano.