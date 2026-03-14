Afición de Toluca dedica minuto de ovaciones a Marcel Ruiz

Marcel Ruiz se lesionó de gravedad y se une a la lista de futbolistas de la Selección Mexicana que se perderán el Mundial 2026 por lesión, sin embargo, la afición de Toluca le rindió un minuto de ovaciones a uno de sus grandes referentes durante el bicampeonato de la institución Escarlata.

Siendo una pieza fundamental en el último año y medio futbolístico para los Diablos, Marcel Ruiz se convirtió en un elemento trascendental para los aficionados de Toluca, ganándose el cariño y su llamado a la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Sufriendo una de las lesiones más temidas por los jugadores de futbol, Marcel Ruiz salió lesionado del partido de Concachampions entre San Diego y Toluca y, además de la derrota frente al conjunto de la MLS, los del Estado de México regresaron preocupados al Nemesio Diez.

Horas más tarde de su lesión, Toluca confirmó la lesión del ’14’ en sus redes sociales, quien se perderá el Mundial 2026 con la Selección Mexicana luego de haber sido uno de los habituales para Javier Aguirre y dejando su sitio en el XI titular del Tri.

Todo ello no alejó a Marcel Ruiz de mantenerse cerca de su equipo y, presente en El Infierno, la afición de Toluca le rindió un minuto de ovaciones una vez que llegó el 14’ de tiempo corrido, mostrándole su cariño y apoyo.

Hasta el momento, se desconoce el día y lugar de la operación a la que será sometido Marcel Ruiz, quien estaría regresando a las canchas hasta el mes de octubre -en el mejor de los casos- una vez que se juegue el Apertura 2026 de Liga MX con el Mundial 2026 ya concluido.