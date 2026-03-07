Mundial 2026: XI ideal de los jugadores lesionados que no asistirán

El Mundial 2026 no podrá contar con diversos jugadores por lesión, conformando un XI que podría ser contendiente a superar la Fase de Grupos y medirse en eliminatorias directas ante otras naciones a partir de los Dieciseisavos de Final.

Con nombres estelares como los de Marc-André Ter Stegen, Rodrygo y Jack Grealish, México no pasa desapercibido y presenta una lista de futbolistas que no podrán estar en la convocatoria final de Javier Aguirre a pesar de haber sido considerados en el proceso del entrenador nacional.

Rodrygo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco lateral de dicha rodilla con Real Madrid. Reuters

Sufriendo lesiones que les impedirán estar en condiciones para competir por uno de los 26 sitios en sus respectivas lesiones, estos son los jugadores que no podrán estar disputando en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

XI ideal de los jugadores lesionados de cara al Mundial 2026

La lesión de ligamentos cruzados en la rodilla es una de las más temidas por los futbolistas, misma que sufren 7 de los jugadores mencionados a continuación:

Ter Stegen - Portero en Alemania y Girona: lesión grave en el isquiotibial izquierdo con posible afectación al tendón.

Rodrigo Huescas - Defensa en México y Copenhague: rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha.

Rodrigo Huescas sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo mantendrá fuera del Mundial 2026. Mexsport

Juan Foyth - Defensa en Argentina y Villarreal: rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

Mohamed Salisu - Defensa en Ghana y Mónaco: rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda.

Jesús Orozco Chiquete - Defensa en México y Cruz Azul: aparatosa lesión en el tobillo derecho.

Luis Chávez - Mediocampista en México y Dynamo de Kiev: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Con perfil zurdo, Orozco Chiquete y Luis Chávez son dos de los mexicanos que no estarán en el Mundial 2026 por lesión. Mexsport

Takumi Minamino - Mediocampista en Japón y Mónaco: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Valentín Carboni - Mediocampista en Argentina y Racing: rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha.

Rodrygo - Delantero en Brasil y Real Madrid: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco lateral de dicha rodilla.

Jack Grealish - Delantero en Inglaterra y Everton: fractura por estrés en el pie izquierdo.

Samu Aghehowa - Delantero en España y Porto: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

