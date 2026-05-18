Oficial: Hansi Flick renueva su contrato con el Barcelona hasta 2028

El Barcelona oficializó este lunes la extensión del contrato de su director técnico, el alemán Hansi Flick. El estratega firmó un nuevo vínculo que lo mantendrá en la dirección del equipo hasta el año 2028, con la cláusula para ampliar el acuerdo por una temporada adicional, una noticia que ya se daba por hecho hace unos días, pero que faltaba la confirmación.

El protocolo de la firma se llevó a cabo pasadas las 14:30 horas, en una reunión de carácter privado dentro de la oficina del presidente Joan Laporta, ubicada en las instalaciones del Spotify Camp Nou.

La nueva firma reemplaza el convenio previo del entrenador, el cual tenía como fecha de vencimiento junio de 2027. La formalización del contrato se concretó tras un acuerdo verbal alcanzado meses atrás, producto de las gestiones entre el representante del técnico, Pini Zahavi, y la cúpula directiva de la institución blaugrana. Las posturas quedaron completamente definidas tras una cumbre realizada después del clásico del pasado 10 de mayo.

El anuncio institucional se ejecutó un día después de que el cuadro catalán venciera 3-1 al Betis, el último partido que hicieron como locales y que sirvió para exhibir el reciente título de liga ante los asistentes.

Hansi Flick confía en el Barcelona. REUTERS

Un balance estadístico de cinco títulos

Desde su incorporación al banquillo en el verano de 2024, el preparador de 61 años acumula un total de 116 partidos dirigidos en todas las competiciones oficiales con un total de 88 victorias, 10 empates y 18 derrotas, con una producción ofensiva de 317 goles a favor y 132 tantos permitidos.

Durante sus dos campañas al frente del plantel, Flick ha conseguido cinco trofeos oficiales: dos campeonatos de LaLiga, una Copa del Rey y dos ediciones de la Supercopa de España. Varias de estas coronaciones se gestaron tras derrotar al Real Madrid en las rondas definitorias.

La permanencia del exentrenador del Bayern Múnich está respaldada por la aceptación de los jugadores de la plantilla, tanto de los elementos formados en las categorías inferiores como de los futbolistas de mayor recorrido.

Con el cierre del actual calendario programado para el próximo sábado con la visita a Mestalla, la administración deportiva iniciará la configuración de la plantilla para el ciclo 2026-2027. Tras el dominio en los torneos nacionales, el principal objetivo fijado por la institución para el siguiente año será la disputa de la Champions League, el mismo que se les sigue negando.