Mohamed avisa sobre la lesión de Marcel Ruiz: ‘esperar que sea un susto’

Las alarmas en la Selección Mexicana se volvieron a encender tras la lesión de Marcel Ruiz. El volante ofensivo del Toluca se lastimó en el partido contra San Diego FC, ida de los Octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf y tuvo que abandonar la cancha. El técnico Antonio Mohamed dio buenos augurios y espera que sólo sea un susto.

“Vamos a esperar, como siempre positivo, que solamente sea un susto. Cuando regresamos al vestidor estaba mucho mejor. Tenía la rodilla bastante estable, no se había inflamado, esperar que sólo sea un susto”, indicó Mohamed sobre el estado de salud de Marcel Ruiz.

Se espera que este jueves se pueda saber la magnitud de la lesión de Marcel Ruiz Mexsport

El jugador del Toluca se lesionó al minuto 40 tras sufrir un golpe en la rodilla, después de un choque con un futbolista de San Diego. Marcel Ruiz se quedó tendido en la cancha y se llevó las manos al rostro, la camilla entró, pero pudo salir caminando lentamente.

Por el momento, el Toluca no ha emitido un parte médico sobre la situación del futbolista.

Hace dos días, Luis Malagón se lesionó en el duelo del América de la Copa de Campeones de Concacaf.

El Toluca cayó 3-2 ante San Diego en la ida de los Octavos de final.

LOS FUTBOLISTAS LESIONADOS EN LA SELECCIÓN MEXICANA: