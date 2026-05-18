Baja para España: Fermín López se fractura y queda fuera del Mundial 2026

La situación de la selección español para el próximo Mundial 2026 se ha complicado luego de que este lunes se informó que, el mediocampista del Barcelona, Fermín López, sufre de una grave lesión que necesitará pase por el quirófano.

Los exámenes médicos realizados al jugador de 23 años revelaron una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, padecimiento que lo obligará a ingresar al quirófano y que pone fin a su ilusión mundialista.

El percance se suscitó durante el reciente triunfo del conjunto catalán por 3-1 sobre el Real Betis en la cancha del Spotify Camp Nou el domingo, un partido que era de mero trámite dado que el Barcelona ya había asegurado el campeonato.

El canterano reportó molestias y tuvo que ser sustituido en el descanso del partido. Aunque inicialmente se pensó que era una medida de precaución, los estudios médicos arrojaron el peor escenario. Este tipo de lesiones requiere un tiempo estimado de recuperación de entre seis y ocho semanas, lo que impide su llegada al debut de la selección española frente a Cabo Verde, programado para el 15 de junio. Asimismo, se perderá la última jornada de liga frente al Valencia.

Fermín López es uno de los canteranos, junto con Lamine Yamal, que mejores rendimientos ha dado al Barcelona esta temporada. AFP

Su ausencia supone un revés crítico para la planificación del seleccionador Luis de la Fuente, quien anunciará su lista definitiva el próximo lunes. Fermín se había convertido en un elemento inamovible gracias a un cierre de campaña espectacular en el que registró 13 goles y 17 asistencias, siendo utilizado por Hansi Flick como interior, mediapunta y extremo izquierdo.

Las alternativas para la convocatoria de España

Ante la confirmada baja de López y la de Ander Barrenetxea, sumadas a la fatiga muscular de Víctor Muñoz, De la Fuente deberá recurrir a su lista preliminar de 55 futbolistas para cubrir los huecos.

En este panorama, el perfil de Alberto Moleiro gana fuerza para integrarse al combinado nacional.