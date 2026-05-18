Fin de una era: Real Madrid confirma la salida del histórico Dani Carvajal

El Real Madrid ha confirmado este lunes la salida oficial de Dani Carvajal una vez que concluya la actual temporada, esto después de 13 años de trayectoria en el primer equipo, pero que en realidad han sido 23 campañas desde que llegó a las categorías inferiores.

Carvajal abandonará la escuadra en calidad de agente libre, sin recibir una oferta para extender su contrato contractual.

El defensor madrileño, forjado en la cantera, debutó con el primer equipo el 18 de agosto de 2013 en un compromiso frente al Real Betis. A partir de esa fecha, consolidó una época dorada como el dueño absoluto de la lateral derecha del cuadro merengue, acumulando un total de 450 encuentros oficiales disputados y 14 anotaciones con la indumentaria blanca.

Dani Carvajal dialogando con el árbitro. Reuters

Un palmarés digno de una leyenda europea

A lo largo de su paso por la plantilla profesional, Carvajal conquistó 27 trofeos colectivos. Su registro está conformado por cuatro títulos de LaLiga española, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. A nivel internacional, el zaguero levantó cinco Mundiales de Clubes, cinco ediciones de la Supercopa de Europa y alcanzó una marca reservada para la élite: forma parte del selecto grupo de cinco futbolistas que han logrado coronarse con seis Champions League en la historia de la competición.

El presidente de la entidad, Florentino Pérez, dedicó un mensaje institucional en el que recordó el momento icónico de mayo de 2004, cuando el propio Carvajal, siendo un canterano de 12 años, depositó la primera piedra de la actual Ciudad Deportiva de Valdebebas en compañía de Alfredo Di Stéfano. El directivo enfatizó que el futbolista de 34 años es un símbolo del club y ha representado sus valores de manera ejemplar.

"Me voy tranquilo y en paz sabiendo que he cumplido mi palabra"

Tras el anuncio oficial por parte del equipo, el zaguero campeón de la Eurocopa 2024 con España difundió un video de despedida a través de sus plataformas digitales para dirigirse a los seguidores. En su declaración, el lateral hizo un recorrido por su trayectoria y destacó el significado emocional de haber vestido la camiseta.

"Aquel niño soñador jamás se habría imaginado que estaba empezando el viaje de su vida. Fueron diez años inolvidables recorriendo cada categoría de La Fábrica, recibiendo como futbolista y, sobre todo, como persona. El día de mi presentación dije que me iba a dejar hasta el último aliento en el campo por hacer mejor a este club y a este equipo. Hoy, seis ‘Champions’ y 27 títulos después, me voy tranquilo y en paz sabiendo que he cumplido mi palabra”.

“Me voy con el corazón lleno y un orgullo eterno. Sabiendo que lo dejé todo por este club, porque ser madridista no se explica, se siente. Hasta siempre, Real Madrid."

El último compromiso de Carvajal en el Estadio Santiago Bernabéu se llevará a cabo el próximo sábado durante el duelo ante el Athletic Club.