¿Adiós Mundial? Nueva lesión de Neymar preocupa en Brasil

La afición brasileña vive días de gran expectativa con la convocatoria de Neymar para la Copa del Mundo 2026. A sus 34 años, el crack vive su “último baile” con la Canarinha y, tras meses de recuperación y gestión de lesiones, Carlo Ancelotti lo incluyó en la lista final.

Sin embargo, esta emoción ya enfrenta las primeras sombras. Una nueva lesión muscular en la pantorrilla derecha, ha devuelto las dudas sobre la condición física de Neymar y si podrá llegar al 100% para la competencia.

Neymar suma 13 partidos con Brasil en los Mundiales: 8 goles y 4 asistencias. Mexsport

Santos confirma nueva lesión de Neymar

En entrevista para el medio brasileño ge, el coordinador de Salud del Santos, Rodrigo Zogaib, confirmó que Neymar presenta una pequeña lesión en la pantorrilla derecha.

Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. El planeamiento, siguiendo la evolución, es entregarlo apto la próxima semana para la CBF”, declaró.

El edema, medido en aproximadamente dos milímetros, surgió en el segundo tiempo de la derrota por 3-0 ante el Coritiba. Desde entonces, el jugador realiza un tratamiento intensivo, combinado con el trabajo de su staff personal, siempre con seguimiento cercano de la CBF.

Según el Santos, Neymar incluso tendría condiciones para actuar en el partido contra Deportivo Cuenca por la Sudamericana, pero la prioridad es preservarlo para la Selección.

Ancelotti convoca a Neymar para el Mundial 2026

¿Neymar se perderá el Mundial por lesión?

La lesión, al tratarse de un edema pequeño, no debería alejar a Neymar por mucho tiempo. La estimación inicial apunta a un período de cinco a diez días de tratamiento conservador, con evolución diaria monitoreada.

El Santos y la CBF trabajan en conjunto para que llegue sin limitaciones a los entrenamientos de la Selección. No obstante, cualquier recaída podría comprometer su participación en los amistosos preparatorios o incluso en la fase de grupos del Mundial.

Lesiones ponen en duda la convocatoria de Neymar al Mundial

En los últimos doce meses, Neymar acumula una serie preocupante de lesiones, incluyendo problemas en el muslo, en la rodilla y ahora está en la pantorrilla. En 2025, ya ha tenido al menos cuatro contratiempos físicos significativos, lo que ha limitado drásticamente su continuidad de partidos.

Neymar suma 13 partidos con Brasil en los Mundiales: 8 goles y 4 asistencias. Mexsport

La prensa en Brasil también cuestiona si el crack podrá soportar el ritmo exigido en un torneo como la Copa del Mundo, especialmente tras largos períodos de recuperación de lesiones graves como la rotura del ligamento cruzado anterior en 2023.