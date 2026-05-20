Es tiempo de Jonathan Aranda: el madero mexicano que deslumbra en Grandes Ligas

Por algunas temporadas, Jonathan Aranda pareció vivir atrapado en el territorio más cruel del beisbol moderno. Ese espacio donde un pelotero es demasiado bueno para Triple A, pero todavía no lo suficientemente indispensable para Grandes Ligas. Ahí pasó temporadas enteras. Viajes. Madrugadas. Llamadas que nunca llegaban. Juegos donde bateaba como estrella y aun así despertaba sin garantías.

Muchos se rompen ahí. Aranda aprendió a quedarse.

Por eso resulta tan poderosa la escena del miércoles en el Tropicana Field. No solamente por el doble productor. No únicamente porque empató el juego ante Orioles en el octavo rollo. Tampoco porque Tampa Bay terminó ganando 5-3 para completar otra remontada que ya empieza a parecer rutina. Lo verdaderamente significativo fue la naturalidad con la que el mexicano apareció en el momento exacto donde los equipos grandes suelen separar a los buenos jugadores de los imprescindibles.

Los Rays perdían 3-1 en la octava entrada. Habían conectado apenas dos hits en toda la tarde. Shane Baz estaba dominando. El ambiente tenía aroma de derrota lenta. De esas tardes donde el rival controla el ritmo y el reloj.

Entonces llegó Jonathan Aranda. No llegó desesperado. No llegó acelerado. No llegó intentando convertirse en héroe de película. Llegó como llegan los bateadores que entienden el oficio. Esperando el pitcheo correcto.

Con dos strikes encima, Aranda se agachó para alcanzar un cambio de velocidad y mandó la pelota hacia el derecho-central. El batazo limpió las bases y empató el encuentro. El Tropicana explotó. Los Rays despertaron. Y el mexicano volvió a confirmar algo que ya dejó de ser sorpresa.

Está teniendo una temporada de superestrella.

Jonathan Aranda remolcó dos carreras en el fondo del octavo capítulo. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La nueva cara silenciosa de Tampa Bay

Hay equipos que construyen figuras desde el ruido. Tampa Bay suele fabricarlas desde el anonimato.

Mientras otras organizaciones venden glamour, contratos gigantes y conferencias espectaculares, los Rays coleccionan peloteros que parecen descubrirse a sí mismos bajo luces menos estridentes. Aranda encaja perfectamente en esa tradición.

No juega con teatralidad. No necesita gestos para dominar un partido. Su temporada está construida desde detalles que normalmente sobreviven poco en redes sociales pero ganan juegos constantemente. Turnos largos. Contacto duro. Disciplina. Capacidad para responder bajo presión.

Kevin Cash lo resumió mejor que nadie después del encuentro.

Jonny (Aranda) es probablemente el indicado para subir al plato con corredores en base y el partido en juego”.

En un roster como el de Tampa Bay, convertirse en “el indicado” significa algo enorme. Significa confianza absoluta. Significa jerarquía. Significa que dentro del dugout ya no lo ven como una historia agradable de perseverancia mexicana, sino como uno de los motores ofensivos más peligrosos de toda la Liga Americana.

Aranda llegó a 37 carreras impulsadas, líder de la Americana, mientras los Rays mejoraron a 33-15, el mejor récord de las Grandes Ligas. Han ganado 21 de sus últimos 25 encuentros, una racha que iguala uno de los mejores tramos en la historia de la franquicia.

Aranda aspira a su segundo Juego de Estrellas. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Todo eso mientras el mexicano se consolida como el bate que estabiliza el caos.

Los Rays completaron su sexta barrida de la temporada, la mejor marca de la MLB . Han ganado cuatro juegos seguidos, ocho de los últimos 10 y 21 de los últimos 25, mejorando su récord a 33-15, el mejor de la MLB, de cara a la serie de fin de semana en el Yankee Stadium.