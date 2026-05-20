¿El caso quedará impune? Negreira no puede ser juzgado por un severo deterioro en su salud

José María Enríquez Negreira, el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de España investigado por los pagos millonarios que recibió del FC Barcelona entre 2001 y 2018, podría quedar excluido del proceso judicial que lo señala como el eje del escándalo de corrupción arbitral más grave en la historia del futbol español. Un nuevo informe forense concluye que el deterioro de su alzheimer le impide comparecer ante la justicia.

El documento fue elaborado a partir del examen médico al que Negreira se sometió el 24 de marzo en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC). Los peritos describieron un “trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto” con “defecto cognitivo moderado” y concluyeron que el exdirigente “no presenta las capacidades volitivas y cognitivas para comprender el alcance del procedimiento judicial” en el que figura como investigado.

El informe también señala que, tanto desde el punto de vista psicométrico como a nivel clínico, se observa un “empeoramiento respecto a la exploración anterior”, realizada el 18 de enero de 2024. La defensa de Negreira había solicitado la nueva valoración pericial al alegar que su representado había empeorado de su demencia, motivo por el cual la jueza de Barcelona que instruye el caso ordenó el nuevo peritaje. El documento, de ser aceptado por la magistrada, podría servir como base para excluir a Negreira de la causa por presunta corrupción deportiva contra el FC Barcelona.

No es la primera vez que la defensa esgrime el argumento médico. En octubre de 2023, los forenses determinaron que Negreira sí conservaba capacidad para ser interrogado. El entonces juez instructor, Joaquín Aguirre, lo citó a declarar, y el exdirigente dijo que no recordaba nada. Sin embargo, lo que sí quedó registrado fue su declaración ante la Agencia Tributaria en octubre de 2021, en la que reconoció haber cobrado 7.3 millones de euros del Barça entre 2001 y 2018 para que los árbitros fueran “neutrales” con el club.

En el caso Negreira, la fiscalía investiga el objeto de los pagos que el FC Barcelona realizó entre 2001 y 2018 a Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del CTA, a través de sociedades vinculadas a él, y que superaron los siete millones de euros. Los pagos se canalizaron principalmente a través de la empresa Dasnil 95 SL, propiedad de Negreira, que facturó al club azulgrana 6.6 millones de euros bajo el concepto de supuestos informes sobre el perfil de los colegiados.

Además del propio Negreira, de 80 años, la causa involucra al FC Barcelona como persona jurídica y a sus expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell. El actual presidente del club, Joan Laporta, fue desvinculado de la investigación por la jueza que lleva el caso, aunque reiteró públicamente que el Barcelona “nunca compró árbitros ni nunca tuvo intención de hacerlo”. LaLiga, el Real Madrid y el árbitro Xavier Estrada Fernández figuran como acusaciones particulares en el proceso.