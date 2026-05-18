Neymar desata la locura en Brasil tras su convocatoria al Mundial

Carlo Ancelotti sorprendió al mundo por incluir a Neymar Jr. en la lista definitiva de 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026.

El técnico italiano, quien había dejado fuera al astro en convocatorias anteriores y había expresado públicamente sus reservas sobre su estado físico, optó finalmente por convocarlo tras un seguimiento exhaustivo de su rendimiento en Santos.

Brasil ‘explota’ por la convocatoria de Neymar

Las redes sociales se inundaron de videos de aficionados celebrando en bares, plazas y hogares de todo Brasil por la convocatoria de Neymar. La afición estalló en cánticos, abrazos y lágrimas gritando "Neymar, Neymar" mientras se daba el anuncio oficial.

Para muchos, la presencia de Ney le da un plus a la plantilla de la Scratch du Oro y eleva las expectativas de cara al Mundial.

En los meses previos, las dudas eran evidentes. Neymar no había sido llamado para amistosos y Ancelotti había condicionado su presencia a una recuperación plena y consistencia, sin embargo, el buen momento del '10' pesó mucho en la decisión final.

Esta convocatoria representa un giro inesperado, ya que la decisión ha generado debate, aunque también ilusión en un país que sueña con el título en el Mundial.

Neymar suma 13 partidos con Brasil en los Mundiales: 8 goles y 4 asistencias. Mexsport

La emotiva reacción de Marcelo

Marcelo, excompañero de Neymar en la Selección y amigo cercano, no ocultó su alegría al enterarse de la convocatoria.

En videos publicados en sus redes, el lateral izquierdo celebró efusivamente, visiblemente emocionado y repitiendo frases de apoyo como "Neymar, bora" y expresiones de complicidad que recuerdan sus años juntos en la verdeamarela.

El exjugador del Real Madrid, quien vivió grandes momentos al lado de Neymar, envió un mensaje positivo sobre las chances de Brasil con el ex Barcelona en sus filas. Su reacción, se volvió viral y simboliza el respaldo de la vieja guardia a uno de los talentos más brillantes de la última generación.