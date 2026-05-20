Indy 500 2026: La tradición de la leche y la elección de Pato O'Ward

La edición 2026 de las 500 Millas de Indianápolis se realizará este domingo y, como en otras ocasiones, los pilotos ya han seleccionado la leche que tomarán en caso de resultar ganadores, una tradición que nació en la primera mitad del siglo pasado.

¿Por qué el ganador de las 500 Millas de Indianápolis bebe leche?

El icónico festejo con leche en las 500 Millas de Indianápolis nació en 1936, gracias al piloto Louis Meyer. Tras conseguir la victoria en el legendario óvalo, Meyer pidió un vaso de suero de leche para refrescarse, convencido de que era la mejor bebida para calmar su intensa sed tras el volante.

Al ver la fotografía del triunfador bebiendo, la Asociación de Productores de Leche de Indiana aprovechó la oportunidad y convirtió este acto casual en la tradición más sagrada de la competencia.

Dado que cada piloto tiene sus propios gustos y puede haber intolerantes a la lactosa, los pilotos son preguntados con tiempo de antelación para tener lista la bebida el día de la carrera, refrigerada para que, una vez que el coche sea llevado al círculo de ganadores sea bebida por el triunfador.

Conforme ha pasado el tiempo, los pilotos han cambiado sus gustos y algunos solicitan leche especial como deslactosada o reducida en grasa.

¿Qué tipo de leche seleccionó Pato O'Ward?

El piloto regiomontano Pato O'Ward eligió beber leche semidescremada (2%) en caso de llevarse la victoria y cruzar la línea de meta en el primer lugar.

Lista completa de selecciones de leche para la Indy 500 de 2026

Leche entera

Jacob Abel

Marcus Armstrong

Ed Carpenter

Caio Collet

Conor Daly

Scott Dixon

Marcus Ericsson

Santino Ferrucci

Louis Foster

Dennis Hauger

Jack Harvey

Kyle Kirkwood

Katherine Legge

David Malukas

Scott McLaughin

Josef Newgarden

Alex Palou

Will Power

Christian Rasmussen

Sting Ray Robb

Alexander Rossi

Felix Rosenqvist

Mick Schumacher

Kyffin Simpson

Rinus VeeKay

Leche semidescremada (2%)

Helio Castroneves

Ryan Hunter-Reay

Christian Lundgaard

Pato O'Ward

Graham Rahal

Takuma Sato

Nolan Siegel

Leche descremada