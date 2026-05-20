Haaland exige fuego interno en el City: dos años sin Premier se sienten una eternidad

Erling Haaland no ocultó su rabia. El delantero del Manchester City habló con amargura después de que su equipo quedó relegado a la segunda posición en la Premier League con segunda campaña consecutiva. Un dolor que busca que sea el impulso para volver la próxima temporada en busca del campeonato del futbol inglés.

Todo el club debería usar esto como motivación ahora. Deberíamos estar enojados, deberíamos sentir un fuego en nuestras entrañas, porque esto no es suficiente”, declaró Haaland en entrevista con City Studios. “Han pasado dos años, pero parece una eternidad. Todos los que estemos aquí la próxima temporada vamos a hacer todo lo posible para ganar la liga.”

El City ha sido el gran dominador de la Premier League en los últimos años, en los que ha conquistado ocho títulos, antes de este bache de dos campañas sin la corona del futbol inglés, habían ganado cuatro títulos, los dos más recientes con Haaland como figura en el campo.

Cada partido de la Premier League es difícil, lo intentamos, pero no fue suficiente. El calendario es duro. No hay excusas. Pero no fue fácil ir a Bournemouth tres días después de jugar la final de la FA Cup en Wembley.”

Aunque el equipo de Pep Guardiola no conquistó la Premier, sí levantó dos trofeos en la temporada: la Copa Carabao y la FA Cup, en la que venció al Chelsea por 1-0 en la final del pasado sábado. Haaland lo reconoció con matices: “Todo es relativo; fue mejor que la temporada pasada. Ganamos dos trofeos, lo cual es importante, pero también queremos la Premier League.”

Para el monarca Arsenal, en cambio, el título cierra un ciclo de dolor: los Gunners terminaron segundos en 2023 y 2024 detrás del City, y en 2025 volvieron a quedarse cortos frente al Liverpool. Cada temporada repetía el mismo guion, hasta que este martes el City no respondió en el momento decisivo.

Haaland, de 25 años, concluirá la temporada con 27 goles en liga, cifra que lo coloca en la delantera para conquistar su tercer Trofeo de Goleo en cuatro años. Su perseguidor más cercano es Igor Thiago, del Brentford, con 22 tantos. ￼