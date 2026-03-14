Alerta en Selección Mexicana; Julián Araujo, lesionado

A menos de 90 días para que inicie el Mundial 2026, la Selección Mexicana sigue sumando lesionados. Ahora, Julián Araujo sintió una molestia muscular, por lo que en el Celtic decidieron no arriesgarlo.

“Se lesionó durante la semana. Después del partido del domingo sintió una ligera molestia, y al cabo de un rato empezó a sentir rigidez en el muslo. Pensamos que no valía la pena arriesgarlo, así que decidimos darle descanso hoy”, indicó el técnico del Celtic, Martín O’Neil.

Julián Araujo sintió rigidez en el muslo Mexsport

Julián Araujo no vio acción hoy, en la victoria del Celtic por 3-1 sobre el Motherwell en la Premier League de Escocia.

El pasado domingo, el futbolista mexicano disputó los 120 minutos de los Cuartos de final de la Copa de Escocia ante Rangers, donde su cuadro avanzó a la siguiente ronda por la vía de los penales (2-4) tras igualar 0-0 en tiempo regular.

Julián Araujo venía siendo titular con el Celtic Mexsport

Desde que llegó, Julián Araujo había disputado todos los encuentros y se espera que su lesión no pase a mayores.

En la semana, la Selección Mexicana sufrió dos bajas confirmadas: la de Luis Malagón y Marcel Ruiz.

LOS NÚMEROS DE JULIÁN ARAUJO CON EL CELTIC:

- 10 partidos como titular.

- 788 minutos disputados.

- 1 gol.

La Selección Mexicana jugará contra Portugal el próximo 28 de marzo, en lo que será la reinauguración del Estadio Azteca. Tres días después, se medirá a Bélgica en Estados Unidos. Los planes que se había trazado Javier “El Vasco” Aguirre eran que, para los amistosos de este mes, ya debería de contar con la base de seleccionados que irán al Mundial 2026, aunque las lesiones, les abren las puertas a otros futbolistas.