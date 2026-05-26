Dembélé y Hakimi ya entran con el PSG para la Final de Champions

Con PSG como vigente campeón y gran favorito ante Arsenal, el equipo de Luis Enrique busca su segundo título consecutivo de la Champions League, en una edición que se prevé como histórica.

Los Gunners llegan como campeones de la Premier League con un futbol sólido y vertical, pero los Parisinos cuentan con más experiencia europea reciente y un plantel lleno de talento.

Ousmane Dembélé podrá jugar la Final de Champions con el PSG REUTERS

¿Dembélé jugará la Final de Champions League?

Ousmane Dembélé se ha consolidado como el gran referente ofensivo del PSG de las últimas temporadas. El francés ha brillado con su velocidad, regate y capacidad para desequilibrar en espacios reducidos, siendo fundamental en el éxito reciente del club.

Esta temporada no ha brillado tanto debido a una lesión que le ha costado mucho superar. Sin embargo, parece haber buenas noticias en el equipo de Luis Enrique, ya que el ‘Mosquito’ volvió a entrar a días de la Final de Champions.

Su regreso a los entrenamientos grupales inyecta optimismo en el Parque de los Príncipes. Ousmane ha sido el mejor hombre en ataque durante gran parte de la campaña, combinando goles, asistencias y gran juego individual. Poder contar con él al 100% representa un salto de calidad enorme para el ataque parisino.

El Paris St Germain buscará el bicampeonato el 30 de mayo en Bucarest ante el Arsenal REUTERS

Hakimi también regresó a los entrenamientos rumbo a la Final

Achraf Hakimi ha superado una lesión en el muslo derecho sufrida durante el partido de ida de Semifinales ante Bayern Múnich a finales de abril.

El marroquí, uno de los laterales más ofensivos y dinámicos del mundo, se perdió varios partidos de Ligue 1 y parte de la eliminatoria europea, pero ya se reintegró a los trabajos grupales del equipo.

Su ausencia fue notoria en el PSG, pero su posible titularidad o aporte desde el banquillo sería un refuerzo vital para la defensa y el ataque parisino en la gran final.

Con solo días de recuperación, el staff técnico de PSG monitorea su evolución, aunque todo apunta a que el marroquí pueda estar en la defensa del título parisino.

¿Dónde ver la Final de Champions League?