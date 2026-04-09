Puras leyendas mexicanas: el anuncio que lo hizo posible

Si Japón nos había sorprendido con el anuncio de su playera para el Mundial 2026 al estilo anime, hay otro comercial que también cautivó a los aficionados, debido a que salen algunas leyendas mexicanas, como Angélica María, Pedro Infante, Julio César Chávez, El Hijo del Santo y Jorge Campos.

“Un placer compartir este inolvidable momento con mis queridos admirados Angélica María, Jorge Campos, JC Chávez”, compartió El Hijo del Santo en redes sociales.

En el anuncio se ve cómo Angélica María “regaña” a Jorge Campos: “Hay mijito, apenas llevas una y ya estás llore y llore”, en referencia al corte de una cebolla.

Enseguida, el heredero de la leyenda plateada hizo su aparición al aventarse un vuelo desde la cerca: “Ahora sí, échenme el quinto partido”.

No podía faltar la aparición del gran campeón mexicano: “Familia, les tengo una sorpresa”. Finalmente, Pedro Infante le hizo un “guiño” a la escena donde estaban todos los integrantes reunidos en una mesa.

Todos los integrantes estuvieron vestidos con la playera de la Selección Mexicana y disfrutando de un partido, a más de 60 días de que inicie el Mundial 2026.

México inaugurará el torneo el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, cuando reciba a Sudáfrica.