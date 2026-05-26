Le roban el pasaporte en su boda y podría perderse el Mundial 2026 con Arabia Saudita

El lateral de Arabia Saudita, Saud Abdulhamid, vive momentos de completa tensión, ya que días antes de debutar en el Mundial 2026, le robaron el pasaporte durante su boda y podría dejar a Arabia Saudita de cara a la Copa Mundial de la FIFA; buscan solucionar el problema para que pueda asistir con su país.

Protagonizando una de las historias que dejan los eventos como el Mundial, Saud Abdulhamid llegaba al Mundial 2026 con una temporada de ensueño, ya que se había proclamado campeón de la Copa de Francia con Lens y se encontraba listo para reportar con Arabia Saudita tras su boda, sin embargo, todo dio un giro completamente inesperado.

De acuerdo a diversos reportes, Saud Abdulhamid celebraba su boda en Ámsterdam, solo que, en el festejo forzaron su auto y le robaron el pasaporte, dejándolo completamente consternado por lo que podría suceder en los siguientes días de cara al Mundial 2026.

Por supuesto, ya buscan recuperar sus documentos para que el lateral derecho pueda ser parte del Mundial 2026 junto con Arabia Saudita, sin embargo, la tensión se mantendrá durante los siguientes días.

* Saud Abdulhamid ya fue parte de Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, siendo parte del triunfo ante Argentina y de la derrota ante la Selección Mexicana; tanto los asiáticos como el Tri quedaron fuera en la Primera Ronda.

Saud Abdulhamid ya fue parte de Arabia Saudita durante el Mundial de Qatar 2022. Mexsport

Partidos de Arabia Saudita en el Mundial 2026

Siendo parte del Grupo H, Arabia Saudita no es favorito para superar la Fase de Grupos como los primeros dos del sector, sin embargo, tratará de buscar su sitio en 16avos de Final como uno de los mejores terceros lugares, por lo que el último duelo de la Primera Ronda será vital:

Arabia Saudita Vs Uruguay / lunes 15 de junio, 16:00 horas - Hard Rock Stadium (Miami).

Arabia Saudita Vs España / domingo 21 de junio, 10:00 horas - Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

Arabia Saudita Vs Cabo Verde / viernes 26 de junio, 18:00 horas - NRG Stadium (Houston).

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Saud Abdulhamid y Arabia Saudita buscarán superar la Fase de Grupos del Mundial 2026. Mexsport

BFG