Irán responde a la calidez de los mexicanos para el Mundial

La selección de Irán tendrá su ‘búnker’ en Tijuana durante el Mundial, lugar donde se trasladarán a Estados Unidos para los partidos que sostendrán en el torneo. La embajada iraní en México respondió a las bienvenidas que ha recibido de nuestro país.

“Confiamos plenamente en la hospitalidad de los mexicanos”, publicó la Embajada de Irán en México.

La selección de Irán ha recibido varias muestras de cariño por parte de mexicanos AFP

Un día ante, el Gobierno de Baja California se congratuló de que Tijuana será el ‘búnker’ de la selección de Irán, luego de confirmarse el hecho por la FIFA.

“Tijuana será el escenario de su preparación rumbo al Mundial 2026, y Baja California está lista para recibirlos como en casa”, indicó la gobernadora Marina del Pilar.

Baja California le dio la bienvenida a la selección de Irán Foto tomada de @MarinadelPilar

México accedió que Irán establezca su ‘búnker’ en el país, debido a la negativa de Estados Unidos a que pernocten en su territorio durante el Mundial, así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar. Entonces nos preguntaron, '¿pueden pernoctar en México? Dijimos sí, sin problema’”, señaló la mandataria mexicana.

Los Xolos de Tijuana se congratularon porque Tijuana será el campo base de la selección de Irán Foto tomada de @Xolos

Por su parte, los Xolos de Tijuana confirmaron que alojará el campamento base de la selección de Irán y destacó que se trata de una sede de “puertas abiertas, amigable y hospitalaria”.

El ‘Team Melli’ se desplazará desde Tijuana a Los Ángeles para dos partidos y, posteriormente, a Seattle.

Irán se ubica en el Grupo G y debutará el 15 de junio contra Nueva Zelanda.