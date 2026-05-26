¿Puede dejar Checo Pérez a Cadillac a final del 2026? Esta es la realidad

Apenas han pasado cinco carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y, de nueva cuenta, medios internacionales ya especulan con el futuro de Sergio Pérez para el próximo año, una situación que está definida pero algunos gustan por especular.

En el podcast Paddock Access se ha dado a entender que Sergio Pérez podría dejar Cadillac dado que ha demostrado que es un piloto competitivo, esto tras un año de ausencia en la parrilla de salida. Sumado a esto cuenta con un importante apoyo de patrocinadores que podría ser atractivos para otras escuderías, ante lo cual , si un equipo con un rendimiento superior le ofreciera un asiento podría dejar el proyecto americano.

La realidad del contrato de Checo Pérez

Mientras que algunos lanzan especulaciones para generar clicks, la realidad de Sergio Pérez con Cadillac es un acuerdo de dos años que comprende oficialmente hasta la temporada 2027.

Sin embargo, fuentes cercanas a Checo Pérez han revelado que dentro del acuerdo hay una posibilidad a una tercera temporada si ambas partes se sienten cómodas y así poder continuar para el 2028, momento en que el piloto mexicano tendría 38 años, una edad que otros competidores de la parrilla como Fernando Alonso y Lewis Hamilton han demostrado que es posible ser competitivo.

Sergio Pérez consideró que Canadá ha sido su mejor fin de semana hasta ahora con Cadillac IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Si bien Pérez ha sido ligado desde el año pasado a otros equipos en su temporada sabática, él decidió apostar por el proyecto de Cadillac al considerar que sería nombrado el líder del proyecto, una situación que le ha permitido ser exitoso en el pasado como fue en Sauber y Racing Point/Force India.

La situación es similar en Cadillac dónde el camino de desarrollo lo está dirigiendo el mexicano, esto mientras Valtteri Bottas sabe que, en caso de que Colton Herta consiga la superlicencia será su posición la sacrificada para darle entrada al piloto estadounidense.

El acuerdo económico también ha sido positivo para el mexicano con Cadillac. El equipo de General Motors se estima que ofreció un salario superior a los 7 millones de dólares, a lo cula habría que sumar las ganancias por mercancía y patrocinadores personales manteniéndolo como uno de los pilotos top a pesar de no estar en la zona de los puntos.

Si bien Cadillac se encuentra ahora en una escalera de desarrollo al ser una escudería debutante, Pérez calificó el Gran Premio de Canadá cómo "el mejor" hasta ahora de la escudería al haber reducido la diferencia en ritmo de carrera contra equipos como Haas.