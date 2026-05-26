Mundial 2026: Marruecos revela convocatoria con Hakimi y Brahim Díaz como figuras

La Selección de Marruecos dio a conocer su lista oficial de 26 jugadores para el Mundial de 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con una convocatoria que mezcla experiencia, talento joven y figuras consolidadas en el futbol europeo.

El técnico Mohamed Ouahbi presentó un plantel encabezado por Achraf Hakimi, uno de los referentes del equipo, además de Yassine Bounou, Sofyan Amrabat y Brahim Díaz, futbolistas que aportan jerarquía y recorrido en ligas de primer nivel.

La convocatoria confirma la tendencia del futbol marroquí en los últimos años: una base sólida de jugadores que militan en Europa y que han elevado el nivel competitivo del combinado africano en torneos internacionales.

Marruecos llega al Mundial con un grupo exigente, ya que integra el Grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia, un sector que promete alta competencia desde la fase inicial.

Con una mezcla de solidez defensiva, intensidad en mediocampo y desequilibrio ofensivo, el equipo busca repetir —o incluso superar— su impacto reciente en torneos internacionales y consolidarse como una de las selecciones a seguir en la justa mundialista.

Convocatoria completa de Marruecos:

PORTEROS: Yassine Bounou (Al-Hilal/KSA), Munir El Kajoui (RS Berkane/MAR), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR)

DEFENSAS: Achraf Hakimi (PSG/FRA), Noussair Mazraoui (Manchester United/ING), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven/NED), Youssef Belammari (Al Ahly/EGI), Nayef Aguerd (Marsella/FRA), Issa Diop (Fulham/ING), Chadi Riad (Crystal Palace/ING), Redouane Halhal (Mechelen/BEL), Zakaria El Ouahdi (Genk/BEL).

MEDIOS: Azzedine Ounahi (Girona/ESP), Neil El Aynaoui (Roma/ITA), Sofyan Amrabat (Betis/ESP), Ayyoub Bouaddi (Lille/FRA), Samir El Mourabet (Strasbourg/FRA), Bilal El Khannouss (Stuttgart/ALE), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/NED)