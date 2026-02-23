La Premier League aplaude a Raúl Jiménez por su récord perfecto en penales

Un mexicano aparece en la cima de una estadística histórica en Inglaterra. La Premier League presumió en sus redes que Raúl Jiménez posee el mejor 100% de efectividad en penales en toda su historia: 13 intentos, 13 goles.

El reconocimiento no llegó por una racha pasajera, sino por un registro absoluto. La propia liga publicó el dato de manera contundente: el delantero del Fulham es el jugador con el récord perfecto más amplio desde el punto penal en la historia del torneo.

“Raúl Jiménez tiene el MEJOR récord perfecto (100%) de penales en la historia de la Premier League, tras haber convertido los 13 que ha cobrado.”

El hito tomó mayor fuerza tras sus anotaciones desde los once pasos frente al Manchester United y el Sunderland en febrero. Con esos cobros, el mexicano alcanzó 13 ejecuciones perfectas y se quedó en solitario con la marca histórica de efectividad total.

Jiménez comenzó a construir esta estadística en su etapa con el Wolverhampton y la ha extendido ahora con el Fulham. En el camino ha castigado a clubes como Tottenham, Burnley y Everton, además de Southampton, Nottingham Forest e Ipswich Town.

El Southampton figura como uno de sus rivales recurrentes desde el manchón, aunque también repitió frente a Nottingham Forest e Ipswich, consolidando una tendencia que se ha mantenido a lo largo de varias temporadas en la Premier League.

En el panorama continental existen especialistas consolidados. Futbolistas como Vitinha han mantenido rachas impecables en ligas domésticas, mientras que figuras como Harry Kane acumulan largas cadenas de penales convertidos en distintas competiciones.

Sin embargo, la diferencia radica en el contexto: los 13 cobros de Raúl Jiménez han sido exclusivamente en Premier League y sin una sola falla.

La cifra ya forma parte de la historia: Raúl Jiménez es el cobrador más efectivo en la Premier League entre quienes jamás han fallado un penal. Un mexicano en la cima de una estadística que exige sangre fría absoluta.

Estos son sus penales convertidos en el máximo circuito inglés:

Wolverhampton 2-3 Tottenham (03/11/2018)

Bournemouth 1-1 Wolverhampton (23/02/2019)

Wolverhampton 1-1 Burnley (25/08/2019)

Wolverhampton 1-1 Southampton (19/10/2019)

Southampton 2-3 Wolverhampton (18/01/2020)

Wolverhampton 3-0 Everton (12/07/2020)

Wolverhampton 3-1 Southampton (15/01/2022)

Nottingham Forest 0-1 Fulham (28/09/2024)

Fulham 2-2 Ipswich Town (2) (05/01/2025)

Fulham 1-0 Nottingham Forest (22/12/2025)

Manchester United 3-2 Fulham (01/02/2026)