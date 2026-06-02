El abuelo del Mundial: A los 43 años, Craig Gordon lidera a los veteranos en la Copa del Mundo

El Mundial 2026 reunirá a las mayores figuras del futbol internacional, pero también ofrecerá una imagen cada vez más extraña en la élite deportiva. Mientras decenas de futbolistas nacieron después del año 2000, un grupo de veteranos sigue encontrando espacio en el escenario más importante del planeta.

Al frente de ellos aparece el escocés Craig Gordon, quien con 43 años será el jugador de mayor edad en la Copa del Mundo.

La confirmación llegó tras la publicación de las listas oficiales de las 48 selecciones participantes. El guardameta de Escocia encabezará una reducida lista de apenas seis futbolistas que superan los 40 años de edad.

La longevidad de Gordon resulta aún más notable por el camino recorrido para llegar hasta aquí. El arquero sufrió una fractura de pierna que puso en duda la continuidad de su carrera hace algunos años, pero logró regresar al máximo nivel y mantenerse como una opción para la selección escocesa.

Curiosamente, la experiencia no le garantiza el puesto titular. Escocia asignó el dorsal número 1 a Angus Gunn, mientras que Gordon portará el 21 durante el torneo. Liam Kelly llevará el número 12.

Detrás del escocés aparece un nombre que ha acompañado al futbol mundial durante más de dos décadas. Cristiano Ronaldo llegará a la Copa del Mundo con 41 años y ocupará el segundo lugar entre los jugadores más veteranos del campeonato.

El portugués disputará una nueva edición del torneo que ayudó a definir buena parte de su legado internacional. Su permanencia en la élite representa una excepción en una posición donde la velocidad y la exigencia física suelen acelerar el retiro de los futbolistas.

Ochoa, entre los más veteranos

El tercer puesto corresponde al mexicano Guillermo Ochoa, quien afrontará el torneo con 40 años y 10 meses.

Para Ochoa, la Copa del Mundo de 2026 amplía una relación que comenzó en Alemania 2006. Dos décadas después de aquella primera convocatoria, el guardameta continúa formando parte de la conversación mundialista.

La presencia de Gordon, Ronaldo y Ochoa ilustra una tendencia poco habitual en el futbol moderno. Los avances en preparación física, nutrición y recuperación han permitido que algunos deportistas prolonguen sus carreras mucho más allá de lo que era común hace apenas una generación.

Sin embargo, alcanzar los 40 años y seguir compitiendo al nivel requerido por una Copa del Mundo continúa siendo una rareza.

Mientras las selecciones afinan detalles para el inicio del torneo, Gordon se prepara para escribir otro capítulo singular. Cuando Escocia debute en Estados Unidos, el arquero no sólo será el futbolista más experimentado del campeonato. También será el hombre que demuestra que la edad, al menos en algunos casos excepcionales, sigue siendo apenas un número.

Jugadores más veteranos del Mundial

LOS 6 JUGADORES MÁS VETERANOS DEL MUNDIAL 2026

Craig Gordon (Escocia)

43 años, 5 meses

Cristiano Ronaldo (Portugal)

41 años, 3 meses

Guillermo Ochoa (México)

40 años, 10 meses

Luka Modric (Croacia)

40 años, 8 meses

Manuel Neuer (Alemania)

40 años, 2 meses

Edin Dzeko (Bosnia y Herzegovina)

40 años, 2 meses