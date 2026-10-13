A sus 16 años, Morita rompió en llanto

Gilberto Mora atesorará un recuerdo para la eternidad, cuando rompió en llanto, pero no fue en la eliminación de México en el Mundial 2026, sino cuando el juvenil mexicano tenía 16 años y recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana mayor.

Su rápido crecimiento futbolístico lo llevó a ser tomado en cuenta por el técnico Javier “El Vasco” Aguirre. En la lista de 23 jugadores que dio a conocer el estratega un 10 de enero de 2025, el jugador de Xolos de Tijuana llamó la atención. Fue la convocatoria para enfrentar al Inter de Porto Alegre (16 de enero) y al River Plate (21 de enero).

Gilberto Mora debutó a los 15 años con los Xolos de Tijuana en la Liga MX Mexsport

“Lloré de la emoción, la verdad. Muy contento, muy orgulloso y agradecido con el profe (Javier Aguirre) y con mi familia que siempre me han apoyado en todo”, declaró Morita en una entrevista con Mi Selección.

En aquella ocasión, la “joya” mexicana admitió que los partidos que disputó en selecciones menores y la competencia, le ayudaron a crecer como jugador y persona.

Su rápido crecimiento futbolístico lo llevó a ser tomado en cuenta para la Selección Mexicana Mexsport

A los 15 años, Morita debutó en Primera División con los Xolos de Tijuana: “Muy orgulloso. La verdad no me lo esperaba tan pronto, pero una vez que se presentó traté de aprovecharlo al máximo”.

Un 15 de enero de 2025, el originario de Tuxtla Gutiérrez expresó su deseo por jugar en el Estadio Santiago Bernabéu.

CURIOSIDADES SOBRE GILBERTO MORA:

Apodo: Gil.

Comida favorita: Los taquitos fritos.

Película favorita: Goal II.

Canción que más escucha (a sus 16 años): Presidente de Natanael Cano, Luis R. Conríquez y Gabito Ballesteros

Estadio en el que le gustaría jugar: Santiago Bernabéu.

Estatura: 1.68 metros.

Gilberto Mora recibió su primer llamado a la Selección Mexicana un 10 de enero de 2025 Mexsport

Gilberto Mora debutó contra el Inter de Porto Alegre en un ambiente hostil en el Estadio Beira-Rio de Brasil.

“El Vasco” lo fue llevando de la mano. También lo convocó para la Copa Oro, donde en junio de 2025 hizo su debut en un partido oficial con la Selección mayor. A la postre, fue parte del plantel que se coronó en el torneo.

Gil Morita vivió otro sueño, cuando a sus 17 años fue incluido en la lista final de Javier Aguirre para integrar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026.