Sitio arqueológico Los Tlalteles, en Chalco: denuncian saqueo y venta ilegal

Por Reyna Paz Avendaño

Arqueólogos independientes y ciudadanos revelan a Excélsior que el sitio arqueológico Los Tlalteles, ubicado en el municipio de Chalco, Estado de México, ha sido casi totalmente derruido, debido al saqueo y la venta ilegal de lotes.

Ante esto, solicitan a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) buscar una alternativa para proteger este asentamiento que aún contaría con casi 200 estructuras.

Los Tlalteles, evidencia de restos cerámicos Espcial

Al respecto, los arqueólogos Ricardo Arredondo y Hervé Monterrosa aseguran que el área jurídico-legal del INAH está enterada del riesgo en Los Tlalteles.

Sin embargo, los ejidatarios interpusieron amparos contra la dependencia, prohibiendo el acceso a los especialistas, por lo que los expedientes se encuentran estancados con el juez noveno de distrito del Estado de México, ubicado en Nezahualcóyotl.

Conflicto legal y destrucción del subsuelo

La intervención es urgente para salvaguardar la parte arqueológica. Entendemos que es un proceso complejo, pero lo más importante sería que el proyecto ciudadano del Corredor Biocultural Los Tlalteles estuviera ya en el radar de los tres niveles de gobierno”, expone Ricardo Arredondo.

Y agrega: “Este proyecto no intenta señalar ni hacer acusaciones, sólo sumar y ayudar a una problemática adicional: las inundaciones en Chalco”.

El sitio arqueológico Los Tlalteles, ubicado en el municipio de Chalco, Estado de México, ha sido casi totalmente derruido Especial

Al respecto, el arqueólogo Hervé Monterrosa indica que, aunque no quede estructura alguna en pie, aún existen evidencias en el subsuelo.

Se debe hacer un recorrido para conocer el estado actual del sitio arqueológico Los Tlalteles y de ahí plantear dónde se puede tirar cascajo y dónde se puede hacer exploración”, advierte.

Las estructuras destruidas que refieren los especialistas se llaman tlalteles y son edificaciones prehispánicas construidas sobre lo que fue el Lago de Chalco.

La ocupación del sitio abarca del preclásico tardío (2050 a.C.) hasta el posclásico tardío (1521 d.C.) y lo más representativo es que fue un sitio precursor en la construcción de chinampas y del sistema constructivo de lo que a posteriori sería la ciudad de México-Tenochtitlan. Así que el sistema para construir sobre un lago se originó en esta parte de Chalco y no en el centro de la ciudad”, explica Ricardo Arredondo.

El sitio arqueológico Los Tlalteles, ubicado en el municipio de Chalco, Estado de México. Especial

Hallazgos y olvidos

De las más de 200 hectáreas que abarcaba el sitio arqueológico Los Tlalteles, ubicado en el municipio de Chalco de Díaz Covarrubias, hoy quedan menos de 20 hectáreas, las cuales podrían desaparecer este año, alertan arqueólogos que han estudiado el asentamiento.

el sitio lo registró y reportó la arqueóloga Florencia Müller. Ella hablaba de una extensión de poco más de 200 hectáreas. Después, en los años 90, el arqueólogo Raúl Ávila hizo un trabajo de prospección registrando varios montículos. Posteriormente, el arqueólogo Hervé Monterrosa y su servidor hicimos una visita, en 2021, para ver el estado de conservación”, asegura el investigador Ricardo Arredondo. En los años 40 del siglo pasado,y reportó la arqueóloga. Ella hablaba de una extensión de poco más de. Después, en los años 90, el arqueólogo Raúl Ávila hizo un trabajo de prospección. Posteriormente, el arqueólogo Hervé Monterrosa y su servidor hicimos una visita, en 2021, para ver el estado de conservación”, asegura el investigador Ricardo Arredondo.

Los Tlalteles montículos destruidos y terreno lleno de cascajo y basura Especial

Sin embargo, hace cinco años, esos terrenos se lotificaron y comenzaron a venderse, por lo que la poligonal que registraron los arqueólogos se redujo a 107 hectáreas.

Y desde finales de 2025 ha habido un deterioro muy fuerte y quedaban bajo salvaguarda, sin ser impactadas, entre 18 y 20 hectáreas, así que la destrucción ha sido gradual a partir del desarrollo de colonias con nulos servicios de primera necesidad”, explica.

Montículos destruidos por venta de lotes en el sitio arqueológico Los Tlalteles, en Chalco. Especial

Saqueo y pérdida de información científica

Sin embargo, la venta no es el único problema que enfrenta Los Tlalteles, pues se suman la construcción de un relleno sanitario de más de tres metros de profundidad y el saqueo de piezas arqueológicas, las cuales se venden en redes sociales.

Los Tlalteles, en Chalco, evidencia de restos cerámicos Especial

Dentro de su ignorancia o interés comercial, los saqueadores desechan un montón de piezas completas de barro que se quiebran, y restos óseos, porque eso no les importa.

“Incluso, la matriz de tierra en la que están las piezas da mucha información porque se puede extraer polen para saber qué tipo de cultivo hubo o su tipo de alimentación”, expone Hervé Monterrosa.

Todos esos datos son indispensables para conocer más sobre la vida que los antiguos chalcas desarrollaron en Los Tlalteles, ya que hay escasa información.

Quien sí llevó a cabo un trabajo, aunque ‘experimental’, fue Raúl Ávila. Él hizo recorridos y excavaciones con alumnos de la ENAH. De hecho, he buscado esos materiales, pero están perdidos y no me han podido resolver en la ENAH ni en Salvamento Arqueológico (INAH) para hacer otro análisis. Ávila ya falleció, pero él reportó alrededor de 260 estructuras”, lamenta.

Impulsan un corredor biocultural

En agosto de 2024, más de metro y medio de aguas negras cubrieron una parte de Chalco. Algunas de las colonias afectadas fueron Jardines de Chalco y Culturas de México, ambas a menos de diez minutos del sitio Los Tlalteles.

Corredor biocultural en el sitio arqueológico Los Tlalteles, ubicado en el municipio de Chalco, Estado de México. Especial

En entrevista, Miguel Carbajal, sociólogo y habitante de Chalco, menciona que una solución a las inundaciones es el proyecto ciudadano Corredor Biocultural Los Tlalteles, que consiste en la habilitación de 374 hectáreas de humedales en la parte trasera de Jardines y Culturas de México.

La vocación del espacio es palustre (de laguna o pantano), entonces buscamos armonizar eso con la demanda de vivienda y la preservación arqueológica y ambiental”, indica.

El proyecto ya fue presentado a diputados de San Lázaro, Conanp, Corenadr, Conafor, Sedatu, Conagua y Secampo. Sin embargo, “hay personas que miran el proyecto como una suerte de golpeteo político a tal o cual actor, porque visibilizar que algo está mal es decir ‘que una administración no actuó bien’”, concluye.