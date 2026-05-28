Hernán Cortés, el escultor de la nacionalidad

El 8 de noviembre de 2019 los descendientes de Hernán Cortés y Moctezuma se reunían en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el mismo lugar que 500 años atrás se habían encontrado los personajes históricos.

De aquel encuentro se realizó un emotivo documental del cineasta Miguel Gleason, que no ha sido valorado por su mensaje de resciliación.

Así es, al final de aquel día, 500 años después, Ascanio Pignatelli Aragona Cortés y Federico Acosta Ruiz Pensado se dirigieron al mundo para lanzar un mensaje de reconciliación universal.

No conforme con eso, con el paso de los días Ascanio Pignatelli Aragona Cortés, quien no sólo es descendiente directo de Hernán Cortes sino también del emperador Carlos V, pidió disculpas a México por las acciones pasadas de su ancestro.

¿Usted se enteró?

Tenía que volverse político el tema de la figura de Hernán Cortés, a poco de cumplir 480 años de muerto, para que su memoria y herencia fueran polarizadas nuevamente.

Sin querer, o queriendo, los sectores políticos vuelven a rascar viejas cicatrices que se entendían ya sanadas, o que deberían pugnar por sanar en bien de una herencia y memoria colectiva en común.

El descendiente de Hernán Cortés, Ascanio Pignatelli Aragona Cortés y Federico Acosta Ruiz Pensado se reunieron para emitir un mensaje de reconciliación. Foto: Especial

En entrevista exclusiva, el descendiente de Hernán Cortés, Ascanio Pignatelli Aragona Cortés nos contesta algunas preguntas desde su residencia en Roma, Italia.

Miguel Salvador Rodríguez AzuetaI (M.S.).

¿Cuál es la posición de la familia de los descendientes de Hernán Cortés ante este posicionamiento político actual de su legado?

Ascanio Pignatelli Aragona Cortés (A.P.)

No pretendo representar las opiniones políticas de toda la familia Pignatelli Aragona Cortés ni de todos sus descendientes. Como ocurre en cualquier familia grande, extendida a través de distintos países y generaciones, existen diversas opiniones personales sobre los debates históricos y políticos en torno a Hernán Cortés y su legado.

M.S.- ¿Cree usted que los políticos deben dejar atrás las figuras históricas y buscar sus propios caminos?

A.P. Los políticos suelen hacer referencia a figuras históricas cuando éstas les ayudan a respaldar argumentos políticos, culturales o nacionales más amplios. Eso siempre ha formado parte del debate público y probablemente seguirá siendo así. Personalmente, animaría a los políticos de todos los sectores a no quedarse atrapados en divisiones arraigadas en el pasado, sino a centrarse en construir puntos en común y un futuro compartido.

La historia debería ayudar a comprendernos mejor unos a otros, no a profundizar la polarización. El camino más constructivo hacia adelante es aquel que pone énfasis en el diálogo, el respeto mutuo y los valores y aspiraciones que unen a las personas en lugar de aquello que las divide."

MS. ¿Qué le pediría Ascanio a políticos y a la sociedad en general?

A.P. Simplemente pediría que la gente abordara la historia con seriedad, matices y perspectiva. Las figuras históricas no deben ser glorificadas ciegamente ni condenadas simplistamente. La conquista de América fue un período profundamente transformador y, a veces, extremadamente doloroso que moldeó a México y al resto del mundo moderno de muchas maneras.