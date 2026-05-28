Museo Franz Mayer explora el biodiseño con exposición sobre naturaleza y tecnología

El Museo Franz Mayer inauguró hoy la exposición Biodiseño MX: Territorios vivos, que reúne a diseñadores, artistas, arquitectos e investigadores que exploran nuevas formas de crear a partir de biomateriales, residuos orgánicos y organismos vivos.

La muestra, que integra 74 obras, dos gráficos, ocho fotografías y cinco piezas audiovisuales

propone una mirada al biodiseño, una práctica contemporánea que ya no sólo se inspira en la naturaleza, sino que diseña con y desde ella”, comentó Giovana Jaspersen, directora del recinto.

Y aseguró que, con esta exposición, dicho recinto “continúa abriendo sus puertas a los debates más urgentes del diseño y explorando cómo éste puede responder a los desafíos ambientales, sociales y culturales de nuestro tiempo”.

El biodiseño en México no es una disciplina nueva ni algo futurista, es algo que viene de nuestros ancestros. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

Durante el anuncio, Tania Campos, curadora de la exposición, planteó que el biodiseño en México no es una disciplina nueva ni algo futurista, sino que es una referencia inobjetable que viene desde el mundo antiguo.

Quería mostrar que en México se hace biodiseño desde tiempos ancestrales, Podemos entender el biodiseño como toda esta creación que se hace en colaboración con la naturaleza y para la naturaleza, pero los pueblos originarios son expertos en esto porque saben trabajar con los materiales y transformarlos sin perjudicar el territorio, por lo que era importante para mi exponer arte popular”, explicó Campos.

Y, al mismo tiempo, se han añadido piezas más contemporáneas, por ejemplo, las realizadas con impresión en 3D con biomateriales, cultivos de bacterias y cianobacterias que están tratando de retomar las tradiciones de las lagunas de Lerma, explicó. “Además, como la exposición está inspirada en la biología, era importante que la curaduría se inspirara en dicho tema también”, dijo.

La exposición "Biodiseño MX: Territorios vivos" presenta 74 obras, dos gráficos, ocho fotografías y cinco piezas audiovisuales que se inspiran en la naturaleza. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

Dividida en cinco núcleos —Flora, Fauna, Microbia, Funga y Bioinspiración—, la muestra, que cerrará el 11 de octubre, forma parte de las actividades por el 40 aniversario del Museo Franz que exhibe biomateriales elaborados con residuos agrícolas y fibras vegetales, así como textiles biológicos, refugios para abejas, proyectos desarrollados con microorganismos y arrecifes conmemorativos impresos en 3D para restaurar biodiversidad marina.