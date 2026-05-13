Roban cráneo de santa en República Checa: ¿Quién era Santa Zdislava de Lemberk?

Los santos, antes de serlo, fueron hombres y mujeres. Muchos de ellos murieron por su fe como mártires, por eso, sus restos permanecen en iglesias, catedrales y basílicas alrededor del mundo. Tal es el caso de la Santa Zdislava de Lemberk, conoce su historia.

Este 13 de mayo se dio a conocer que un ladrón sustrajo y huyó con el que se cree era el cráneo de la Santa Zdislava. Con una antigüedad de 800 años, se encontraba en una iglesia del norte de República Checa.

De acuerdo a Reuters, una imagen borrosa de una cámara de seguridad mostraba a un hombre vestido de negro con el cráneo de Santa Zdislava de Lemberk, corriendo entre los bancos de la basílica de San Lorenzo y Santa Zdislava en Jablonne v Podjestedi, el martes.

El arzobispo de Praga, Stanislav Pribyl, consideró la noticia devastadora. "El cráneo era venerado por los peregrinos. (...) No puedo creer que alguien (…) robe de una iglesia una reliquia cuyo valor es, ante todo, histórico y también espiritual para los creyentes", expresó.

Los restos de Santa Zdislava descansan en la Basílica de San Lorenzo y Santa Zdislava Chat GPT

¿Quién fue Santa Zdislava de Lemberk?

También conocida como Zdislava Berka, esta santa nació alrededor del año 1220 en la región de Moravia, actual República Checa, dentro de una familia noble muy religiosa.

Desde joven mostró inclinación hacia la vida espiritual; sin embargo, fue obligada a casarse con un noble llamado Havel de Lemberk, con quien tuvo cuatro hijos. Pese a ello, mantuvo una intensa vida religiosa.

Uno de sus rasgos más destacados fue su compromiso con los pobres, enfermos y marginados. Zdislava Berka atendía personalmente a los enfermos, además de dar refugio a personas sin hogar, y defender a los presos y necesitados.

Asimismo, mantuvo una cercanía con la Orden de Predicadores Dominicos, que la llevó a convertirse en terciaria dominica e impulsar la fundación de conventos en la región.

¿Por qué Zdislava Berka es santa?

Zdislava Berka fue beatificada en 1907 por el papa Pío X y canonizada en 1995 por el Papa Juan Pablo II, consolidándose como una de la santas más importantes de Europa Central.

Estos títulos tienen que ver con haber vivido una vida cristiana excepcional, con una caridad heroica y una gran devoción. Asimismo, se le atribuyen milagros a su intercesión, un elemento clave para lograr la canonización.

A Santa Zdislava de Lemberk se le atribuyen curaciones inexplicables de enfermos y sanaciones consideradas milagrosas tras invocar su nombre.

Actualmente, es considerada patrona de las familias y los necesitados, además de ser un ejemplo de que la santidad puede alcanzarse en la vida cotidiana.

Santa Zdislava es patrona de las familias y necesitados Chat GPT

¿Dónde están los restos de Santa Zdislava?

Hasta la fecha, los restos de Santa Zdislava se encuentran en la Basílica de San Lorenzo y Santa Zdislava, en la ciudad de Jablonné v Podještědí, al norte de la actual República Checa.

De acuerdo con diversas fuentes, su cuerpo es considerado incorrupto, es decir, que no presenta el grado normal de descomposición después de la muerte.

Esta iglesia-santuario de los dominicos de Jablonné es considerada uno de los centros religiosos más importantes de la región, de ahí que la noticia de la sustracción de su cráneo haya sido tan impactante.

¿Conocías la historia de la Santa Zdislava de Lemberk? Si está en tus planes visitar República Checa, no pierdas la oportunidad de visitar su santuario, esperemos para entonces hayan recuperado su cráneo.