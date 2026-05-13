Chatgpt, Gemini… ¿Qué demonios es la IA? Bueno, el escritor y especialista en esta tecnología Victor Astudillo, nos lo explica en su libro «Inteligencia artificial explicada a mi abuelita». Un texto digerible a cualquier edad que convierte los algoritmos en referencias cotidianas.

La sombra del desempleo y la frialdad de las máquinas han generado un sentimiento visceral de rechazo hacia lo desconocido. Caminamos entre códigos que no entendemos, sintiendo que el futuro nos respira en el cuello sin pedir permiso.

Para validar esta travesía literaria, Víctor Astudillo, experto con maestría en IA, desmitifica el fenómeno en su obra bajo el sello de divulgación tecnológica, garantizando que el conocimiento no es exclusivo de los ingenieros, sino un derecho de todos.

«Inteligencia artificial explicada a mi abuelita»: el libro que necesitas para perderle el miedo Canva

El trasfondo oculto de Inteligencia artificial explicada a mi abuelita

Este libro nace como un "acto de amor" para traducir la complejidad técnica en un lenguaje que incluso una persona de 96 años podría captar. Es la guía definitiva para pasar de cero a un nivel competente hoy mismo.

Astudillo revela en entrevista que la idea no fue un cálculo de marketing, sino una necesidad natural:

Desde niño siempre he usado esa frase cuando estoy tratando de explicar algo complicado... 'Explícamelo como si fuera una abuelita'".

Ante el deterioro de salud de su abuela real, el autor decidió probar su método con su madre de 72 años, quien no sabía encender un computador. Tras leer el texto, ella fue capaz de explicarle todos los conceptos en sus propias palabras.

«Inteligencia artificial explicada a mi abuelita»: el libro que necesitas para perderle el miedo Canva

Análisis de los detalles más perturbadores de la tecnología

El término "algoritmo" suele generar un eco de confusión y misterio. Sin embargo, el autor lo despoja de su armadura técnica comparándolo con algo tan mundano como una receta de cocina para hacer un sándwich.

Si yo te digo: toma una rebanada de pan, ponle queso, jamón, lechuga y mayonesa... con eso yo te di un algoritmo", explica Víctor.

Es una serie de pasos e instrucciones que, al final, ejecutan una tarea específica basada en datos.

Lo realmente inquietante es nuestra tendencia a creer que estas máquinas razonan. Astudillo es tajante al recordarnos que detrás de cada respuesta de un chatbot no hay conciencia, sino una matemática estadística avanzada rellenando espacios.

«Inteligencia artificial explicada a mi abuelita»: el libro que necesitas para perderle el miedo Canva

¿Qué hay de cierto en el caso real de la soledad y la IA?

Uno de los debates más intensos es si la tecnología nos aísla o nos acompaña. Existen casos documentados, como en Japón, donde robots con IA asisten a ancianos en albergues, mostrando mejoras emocionales impresionantes en los pacientes.

A pesar de estos avances, el autor pone los puntos sobre las íes:

"Jamás, jamás, jamás una máquina va a reemplazar un humano y esta cercanía". El apoyo emocional robótico es una herramienta, pero nunca un sustituto de la familia.

Para quienes temen a la desinformación, Astudillo ofrece un "truco" de configuración: pedirle a la IA que siempre cite sus fuentes y advertirle que, si no sabe algo, prefiera decir "no lo sé" antes que inventar una respuesta

«Inteligencia artificial explicada a mi abuelita»: el libro que necesitas para perderle el miedo Canva

¿Por qué debes leer «Inteligencia artificial explicada a mi abuelita»?

La fascinación por este libro radica en que toca la fibra de la democratización. No es un manual para programadores; es un salvavidas para la ama de casa, el estudiante o el gerente que se siente rezagado.

"La IA ya vino para quedarse", afirma el especialista, comparando el miedo actual con el que vivimos en el año 2000 con la llegada del internet. El pánico al desempleo y al cambio es cíclico, pero se mitiga con el conocimiento.

Astudillo sostiene que la creatividad pura es inherente al ser humano y que la IA solo combina retazos de lo existente. Ese "toque de alma" y el pensamiento crítico siguen siendo nuestras mayores ventajas competitivas frente al algoritmo.

El valor de este libro reside en que cubre un vacío en la literatura en español para principiantes. Es la herramienta perfecta para dejar de ver a la IA como una amenaza y empezar a verla como un asistente personal.