Los tesoros del futbol mundial llegan al Museo Jumex: Camisetas, balones y leyendas en la CDMX

La CDMX se convierte una vez más en el epicentro del futbol mundial, no solo en la cancha, sino también en las galerías. En el marco del Mundial 2026, el Museo Jumex presenta una oportunidad única para ver de cerca las reliquias que han definido la historia de este deporte.

Bajo el título "Objetos de leyenda: Momentos icónicos en la historia del futbol", esta muestra reúne piezas que hasta ahora parecían reservadas a la memoria colectiva. La exposición estará abierta al público del 10 de junio al 30 de agosto, coincidiendo estratégicamente con los partidos mundialistas en la capital mexicana.

De Maradona a Pelé: El Museo Jumex inaugura exposición 'Objetos de leyenda' Especial

¿Qué ver en la exposición 'Objetos de leyenda'?

La selección de piezas es excepcional y traza la evolución del futbol desde sus orígenes hasta su consolidación como fenómeno global. Entre los objetos más destacados se encuentran:

La camiseta de Diego Armando Maradona : La prenda utilizada en los históricos cuartos de final de México 1986.

: La prenda utilizada en los históricos cuartos de final de México 1986. ​Las botas de Pelé : El calzado que la leyenda brasileña portó en la Copa del Mundo de 1970.

​Tesoro histórico: Un balón de cuero pintado a mano que conmemora la final de la FA Cup de 1888 en Londres.

Además, el museo informó que la muestra incluye trofeos poco comunes, documentos de archivo y calzado legendario que narran los momentos más decisivos del balompié.

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Una colaboración internacional: Qatar, Canadá y México

Esta exposición es el resultado de una alianza estratégica con Qatar Museums y el 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum, bajo la curaduría de Najla-al-Thani. El proyecto forma parte del Año de la Cultura Qatar-Canadá-México 2026.

Eugenio López, presidente de la Fundación Jumex, destacó que esta colaboración permite conectar con públicos diversos a través de experiencias significativas, mientras que Abdulla al-Mulla, director del museo qatarí, subrayó la capacidad única del deporte para unir comunidades y culturas.