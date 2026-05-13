Una deuda histórica saldada: La ópera Werther vuelve a Bellas Artes tras 27 años de ausencia

El Palacio de Bellas Artes se prepara para romper un silencio de casi tres décadas. La emblemática ópera Werther, de Jules Massenet, regresa al escenario principal de México para saldar una deuda con el público que no ha visto este título desde 1997.

Basada en la célebre novela de Johann Wolfgang von Goethe, esta nueva producción de la Compañía Nacional de Ópera (CNO), bajo la visión de Marcelo Lombardero, promete una experiencia estética única que transformará el escenario en una galería de arte habitada por "cuadros vivientes".

Fechas y boletos para Werther en Bellas Artes

La temporada de Werther contará con cinco funciones exclusivas en el máximo recinto cultural del país. Los días programados son:

Mayo: 28 y 31

​Junio: 2, 4 y 7

Bajo la dirección concertadora de Rodrigo Sámano, la puesta en escena dialogará entre la pintura, la naturaleza y el intenso universo emocional de sus personajes.

Werther regresa a Bellas Artes: Fechas y elenco de la ópera con Ramón Vargas Especial

Ramón Vargas encabeza un elenco estelar

El papel protagónico recae en el reconocido tenor Ramón Vargas, quien durante el anuncio del montaje expresó encontrarse en una etapa de plenitud y agradecimiento. Vargas compartirá escenario con destacadas voces como Cassandra Zoé Velasco (Charlotte) y Anabel de la Mora (Sophie), alternando con Mario Rojas, Frida Portillo McNally y So Ry Kim.

"Mi deber como artista es presentar las emociones y que cada quien forme su opinión... nuestra responsabilidad es hacerlo mejor", señaló Vargas, enfatizando la madurez vocal necesaria para interpretar este complejo rol.

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Una propuesta escénica de "cuadros vivientes"

A diferencia de las versiones tradicionales, esta producción se ubica en un museo habitado por cuadros vivientes. El espacio está diseñado como un entorno aparentemente armónico, regido por la norma y la apariencia, que contrasta con la tormenta interior del protagonista.

Werther se estrenó originalmente en 1892 en Viena, capturando el interés de una época volcada en la vida emocional del individuo. Casi 30 años después de su última representación en México, la obra de Massenet busca reconectar con el público contemporáneo a través de su vigencia sentimental.