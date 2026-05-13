El mole, más que un platillo, es un relato vivo de la identidad mexicana. Este viaje entre la historia, la ficción y el fogón queda plasmado en las páginas de Molienda milenaria, la más reciente obra de la autora Ainda Dobarro, que será presentada este jueves 14 de mayo en el corazón de Oaxaca.

El Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO) será la sede donde se desmenucen las historias y recetas de este volumen, en una cita programada para las 18:00 horas. Según la antropóloga Sylvia Kurczyn Villalobos, el libro logra entrelazar la investigación con la imaginación, tal como se mezclan los ingredientes en una cocina tradicional.

Molienda milenaria: El nuevo libro que revela los secretos y recetas del mole

Historia, ficción y un recetario de mole

Molienda milenaria no es una publicación convencional. La autora ha diseñado un formato híbrido que permite explorar el platillo desde tres frentes distintos:

Investigación documental: un recorrido por la evolución milenaria del mole.

un recorrido por la evolución milenaria del mole. ​Relatos de ficción: narraciones que dan vida a las personas y escenarios que moldearon este sabor.

​Recetario especializado: una colección de 28 preparaciones que capturan el aroma y color de la tradición.

“Es un formato único que explora el mole desde múltiples facetas, permitiendo al lector descubrir su pasado y dar vida a sus recetas”, resume el equipo editorial sobre esta obra que trasciende la cocina para convertirse en narrativa.

Molienda milenaria: El nuevo libro que revela los secretos y recetas del mole

Presentación en el MUPO: detalles del evento en Oaxaca

La cita para conocer este "viaje de sabores" es en la calle de Independencia 607, en el Centro Histórico de Oaxaca. La presentación contará con la participación de la autora Ainda Dobarro, acompañada por el escritor y editor Kurt Hackbarth, quien estuvo a cargo de la traducción al inglés del texto, y resaltará las ilustraciones de Gabriela Martínez.

Este evento representa una oportunidad clave para entender por qué el mole sigue siendo un eje central de la cultura mexicana, evolucionando a lo largo de milenios sin perder sus raíces.