Revisan obra de Felipe Ehrenberg en Madrid

La Galería Freijo, ubicada en Madrid, inauguró la exposición Felipe Ehrenberg, desde la región de los sueños, que presenta instalaciones nunca antes expuestas en España, y que formaron parte de la reconocida muestra Pretérito Imperfecto, exhibida en el Museo de Arte Carrillo Gil de México, en 1992.

La muestra está acompañada de la entrevista Érase una vez que nació un libro de artista, realizada por Angustias Freijo en diciembre de 2016 a Ehrenberg, mientras recibía tratamiento contra el cáncer.

Dicha conversación, considerada la última entrevista concedida por el artista, fue publicada posteriormente en un catálogo que editaron la Universitat de València y la Universitat Politécnica de València.

De acuerdo con la hoja de sala, la obra de Ehrenberg se caracterizó por la exploración de diversos lenguajes gráficos y conceptuales.

Además, “sus reflexiones giraron en torno a la comunicación, el poder y los acontecimientos políticos de su tiempo”.

Y consideró que las obras reunidas en dicha muestra permiten acercarse a algunas de las estrategias formales y conceptuales que atravesaron su práctica: el uso de signos y símbolos, la construcción de imágenes a partir de procesos gráficos y la exploración de la abstracción como espacio de reflexión.

Entre las piezas destacadas se exhibe la instalación Metro Balderas, así como las reflexiones que Ehrenberg hizo en torno a hechos sociales como la Serie Carrero Blanco, sobre el atentado de ETA contra el almirante Carrero Blanco, o Ventanas a mi Casa/México–con ira y tristeza, piezas que creó a partir de la desaparición de normalistas en Ayotzinapa, en 2014.

Asimismo, se incluyen una serie de obras documentales, entre las que destaca el archivo de Arte Correo y Telegramas a la Bienal de San Juan.