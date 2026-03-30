Recuperan memoria del archivo Reyes Retana

Con el apoyo del programa Fomento al Cine Mexicano (Focine), el director y productor Ezequiel Reyes Retana puso a disposición del público cerca de 500 documentales educativos de los años cuarenta y setenta, los cuales se difunden en plataformas como YouTube.

De acuerdo Reyes, el objetivo del proyecto es escanear, subtitular y difundir 10 nuevos materiales de los miles que resguarda este archivo fílmico y, a la par, difundir la información técnica de 500 documentos, a través de la página oficial.

Reyes Retana comentó que el interés de conformar el Archivo Fílmico Reyes —que se encuentra dividido entre Toluca y la Ciudad de México— nació al estudiar cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y dedicar tiempo a buscar películas para sus propios proyectos audiovisuales.

Además, debido a su contacto con investigadores y la necesidad de proveerles material de archivo para sus proyectos, coleccionó una gran cantidad de películas.

Fue así como decidió recorrer mercados, tianguis y espacios de venta de filmes, entre los que encontró documentales, trailers, películas comerciales en formatos de 16, 35 y súper ocho milímetros, así como publicidad filmada, en muchas ocasiones, sin identificación alguna.

Un ejemplo de los hallazgos, dijo, fue A vuelo de águila, del cineasta independiente Adolfo Garnica, filmado en 1963, que encontró en diversos fragmentos durante sus visitas al mercado de La Lagunilla.

Así como un recorrido por el país a través de algunas localidades como Acapulco o Xochimilco, y zonas arqueológicas, templos religiosos, plazas de toros y mercados de varias localidades.