¿Una segunda Esfinge en Egipto? Teoría genera debate entre científicos

Un nuevo planteamiento sobre la meseta de Meseta de Guiza reavivó el debate en la comunidad científica: la posible existencia de una segunda esfinge enterrada bajo la arena.

La hipótesis fue presentada por el ingeniero italiano Filippo Biondi, quien aseguró que su equipo detectó estructuras subterráneas mediante tecnología de radar satelital que coincidirían con patrones similares a los de la Gran Esfinge de Guiza.

Una teoría basada en simetría

De acuerdo con el investigador, el hallazgo se sustenta en un análisis geométrico de la zona, que parte de la alineación entre la Pirámide de Kefrén y la Esfinge actual.

Siguiendo ese patrón, el equipo proyectó una simetría hacia el lado opuesto de la meseta, donde identificaron un montículo de arena de aproximadamente 33 metros de altura que, según su interpretación, podría ocultar una estructura tallada.

Además, los escaneos preliminares habrían detectado posibles pozos verticales y pasillos horizontales, elementos que recuerdan a los sistemas subterráneos asociados a la Esfinge conocida.

ESFINGE Y PIRAMIDE DE KEFREN-IMPERIO ANTIGUO-IV DINASTIA. Location: EXTERIOR, GIZA, EGYPT. Grosby Group

La Estela del Sueño y una posible pista

Uno de los argumentos que respalda la teoría es la llamada Estela del Sueño, ubicada entre las patas de la Esfinge, la cual muestra lo que algunos interpretan como dos figuras similares.

El equipo de Biondi plantea que esta representación podría no ser simbólica, sino una referencia a una configuración arquitectónica real.

Escepticismo desde la arqueología

Las afirmaciones han sido cuestionadas por especialistas en egiptología. El arqueólogo Zahi Hawass, exministro de antigüedades de Egipto, rechazó la posibilidad de una segunda esfinge, señalando que la zona ha sido ampliamente explorada durante décadas sin evidencia de otro monumento.

Las pirámides de Egipto Especial

También ha criticado los métodos utilizados, argumentando que la tecnología de radar empleada no cuenta con validación suficiente en contextos arqueológicos.

Por su parte, la física Sabine Hossenfelder cuestionó la interpretación de los datos, calificando los hallazgos como no concluyentes.

¿Qué sigue?

El propio Filippo Biondi reconoció que será necesario realizar estudios de campo para comprobar la hipótesis. Su equipo busca obtener autorización de las autoridades egipcias para llevar a cabo excavaciones y análisis geológicos en la zona.

La decisión de permitir o no estas investigaciones será clave para determinar si la teoría avanza hacia evidencia concreta o permanece en el terreno de la especulación.