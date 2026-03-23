Luna gigante en Paseo de la Reforma, ¿hasta cuándo podrás verla en CDMX?

Una Luna gigante está llamando la atención en Paseo de la Reforma, avenida principal de la Ciudad de México (CDMX); el misterioso astro artificial forma parte del Festival Internacional de las Luces México (FILUX) que dio inició el pasado 20 de marzo.

La exposición llamada ‘Solo la luz, primavera’ está conformada por trece piezas ubicadas entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec.

Sin embargo, de entre todas las obras que forman parte de la exposición, locales y turistas han hecho tendencia con sus fotos, una Luna gigante de 7 metros que ilumina cada noche Reforma mientras permanece suspendida en el aire.

¿Qué saber sobre la Luna gigante en Reforma?

Luna gigante en Paseo de la Reforma. Especial

La pieza es una creación del artista británico Luke Jerram, siendo una réplica del satélite natural de la Tierra que permite al espectador contemplar la superficie con un nivel de detalle excepcional, lo que le da un mayor grado de realismo.

Dicho aspecto ha convertido esta pieza en una de las obras más impresionantes del arte moderno que ha sido exhibida en al menos 30 países, incluyendo el Museo de Historia Natural de Londres.

La obra propone un espacio de contemplación donde convergen ciencia, cultura e imaginación, invitando a reflexionar sobre las múltiples formas en que la Luna ha sido comprendida a lo largo del tiempo.

Consiste en una enorme escultura inflable de la Luna, de aproximadamente siete metros de diámetro, que reproduce con gran precisión su superficie gracias a imágenes reales tomadas por la NASA. La pieza está iluminada desde el interior, lo que genera la sensación de una luna flotante que parece suspendida en el espacio, adaptándose a distintos escenarios como museos, iglesias o espacios públicos.

Uno de los aspectos más interesantes de la obra es su escala: cada centímetro de la escultura representa alrededor de cinco kilómetros de la Luna real. Esto permite apreciar con gran detalle cráteres, relieves y texturas que normalmente solo se pueden observar mediante telescopios o imágenes científicas. De esta forma, la obra acerca el satélite natural de la Tierra al espectador de una manera íntima y casi tangible.

La intención de Luke Jerram al crear esta obra fue invitar a la reflexión sobre la relación entre la humanidad y el universo, así como despertar un sentido de asombro y conexión con el cielo. La Luna, que ha sido un símbolo importante en distintas culturas a lo largo de la historia, se presenta aquí no solo como un objeto científico, sino también como un elemento cargado de significado emocional y cultural.

La mejor hora para ver la pieza iluminada

La Luna Gigante en Reforma se encuentra a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora y puedes acudir de manera gratuita para verla y tomarte una foto.

La pieza está instalada durante todo el día, pero, la mejor hora para visitarla es a partir de las 17:00 horas, cuando la noche ya ha caído y puedes apreciarla iluminada.

Esta Luna que forma parte de la obra “Museum of the Moon” de Luke Jerram, se mantiene iluminada de 17:00 a 23:00 horas.

¿Hasta cuándo estará en Paseo de la Reforma?

Festival Internacional de las Luces México Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

Según la información oficial compartida por los organizadores del festival, la Luna gigante, así como todas las demás obras que forman parte de la exposición 'Solo la luz, primavera', estarán en Paseo de la Reforma hasta el día domingo 29 de marzo de 2026.

Las obras se mantendrán abiertas al público en general de manera totalmente gratuita todo el día hasta dicha fecha, sin embargo, el mejor horario para visitar la exposición en de 19:00 a 23:00 horas, momento en el que se iluminan las piezas y se pueden apreciar de mejor manera.

Cabe destacar que la exposición ‘Solo la luz’ está conformada por trece piezas de arte lumínico, las cuales estarán enfocadas en la primavera. Entre ellas se encuentran Valle de las mariposas de Miguel Bolivar, Kosmos por Flowers of life y Alma que flota de Amauri Sanabria.

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