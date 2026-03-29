¡La Luna Gigante de Reforma se queda más tiempo! Tienes hasta esta fecha para visitarla

La instalación de la Luna Gigante sobre Avenida Paseo de la Reforma permanecerá en exhibición más tiempo del previsto. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México confirmó que la muestra, que forma parte del Festival Internacional de las Luces México 2026, extendió su fecha tras la alta afluencia de visitantes durante su primera semana.

Desde su inauguración el pasado 20 de marzo, la pieza se convirtió en uno de los puntos más fotografiados de la capital. Originalmente, su retiro estaba programado para el 29 de marzo, pero ahora el público tendrá algunos días adicionales para recorrerla.

Una extensión motivada por la respuesta del público

La decisión de ampliar la exhibición responde al interés generado entre habitantes y visitantes de la ciudad. Durante los primeros días, la instalación atrajo a cientos de personas que acudieron principalmente durante la noche para observar el montaje iluminado.

La Secretaría de Turismo informó a través de redes sociales que la exposición continuará activa como parte de las actividades culturales de temporada. En su mensaje, la dependencia también recordó que la muestra incluye varias piezas adicionales.

“No te pierdas ninguna de las 13 piezas de arte lumínico… extendimos el tiempo de exposición hasta el 5 de abril”, publicó la institución.

Decenas de asistentes acudieron a la inauguración del Festival Internacional de las Luces México (FILUX) Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro

¿Hasta cuándo estará disponible la Luna Gigante?

La nueva fecha límite para visitar la instalación será el domingo 5 de abril, lo que representa una semana adicional respecto al calendario original.

Datos clave de la ampliación:

Nueva fecha de cierre: 5 de abril

5 de abril Fecha original: 29 de marzo

29 de marzo Inicio de la exhibición: 20 de marzo

20 de marzo Acceso: gratuito

La ampliación permite que quienes no habían acudido aún tengan oportunidad de conocer la obra, especialmente durante el fin de semana previo al cierre.

¿Dónde ver la instalación y qué incluye el recorrido?

La Luna Gigante se encuentra distribuida a lo largo de uno de los corredores más transitados de la ciudad. El montaje abarca el tramo que conecta puntos emblemáticos.

Ubicación del recorrido:

Desde el Ángel de la Independencia

Hasta el Bosque de Chapultepec

A lo largo de este trayecto también se presentan otras instalaciones que forman parte de la exposición Solo la luz, primavera, integrada por un total de 13 piezas de arte lumínico.

Cada una de estas obras está diseñada para apreciarse en conjunto, creando un circuito nocturno que ha incentivado caminatas y visitas en grupo.

Lady Luna en Reforma. Especial

Horarios y condiciones de acceso

La exhibición está pensada para disfrutarse principalmente en horario nocturno, cuando las piezas alcanzan su mayor impacto visual.

Horarios de visita:

De 19:00 a 23:00 horas

Entrada libre para todo el público

El acceso no requiere registro previo ni pago, lo que ha facilitado la asistencia de familias, turistas y creadores de contenido interesados en capturar imágenes del montaje.

Parte del Festival Internacional de las Luces México 2026

La instalación forma parte del programa del Festival Internacional de las Luces México 2026 (Filux), un evento que reúne propuestas de arte lumínico en distintos puntos de la ciudad.

La exhibición en Reforma corresponde a la edición de primavera bajo el concepto ‘Solo la luz’, que busca intervenir espacios urbanos con instalaciones temporales.

La inauguración oficial estuvo encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien presentó el montaje como parte de la agenda cultural de temporada.

Una instalación que se mantiene como punto de encuentro

Durante su primera semana, la Luna Gigante se posicionó como uno de los espacios más concurridos en horario nocturno en la capital. La ampliación permitirá que el flujo de visitantes continúe en los próximos días.

Además de la pieza principal, las autoridades reiteraron la invitación a recorrer el resto de las instalaciones distribuidas sobre Paseo de la Reforma, que permanecen disponibles dentro del mismo horario.