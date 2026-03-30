Mejoran espacios en Museo de la Estampa

Con una inversión de tres millones de pesos, el INBAL inició obras de mantenimiento en el Museo Nacional de la Estampa (Munae), en el marco de su 40 aniversario.

La intervención, que concluirá el 30 de mayo, se inscribe en un programa de conservación y modernización de los espacios museísticos que buscan preservar el patrimonio arquitectónico y artístico, así como garantizar las condiciones óptimas para la exhibición, la investigación y el disfrute del arte por parte de públicos cada vez más diversos.

De acuerdo con la dependencia, las obras responden a la necesidad de actualizar distintos servicios y la infraestructura del recinto museográfico.

Entre las acciones previstas se encuentran la sustitución del sistema de luminarias en todas las salas de exhibición, trabajos de pintura en la fachada, el cambio de piso en las salas, así como la limpieza de la obra Vitral para el Munae, del artista visual Salvador Piñoncelly.

Asimismo, se realizará mantenimiento a las ventanas del inmueble —que incluirá labores de carpintería y herrería, así como el cambio de toldos—, mantenimiento general de los sanitarios y la renovación del área de taquilla.

Dichas obras son supervisadas por instancias especializadas como la Dirección de Arquitectura, la Dirección de Recursos Materiales y el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam).