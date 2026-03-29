¿Qué significa hosanna y por qué se dice en Domingo de Ramos?

Hosanna es una palabra que muchas personas escuchan en misa y cada año durante el Domingo de Ramos, pero no siempre saben qué significa o por qué se canta. En el contexto de la fe cristiana, cada palabra dentro de la misa tiene un sentido profundo, y esta no es la excepción. De hecho, es una expresión breve, pero cargada de historia y un significado espiritual que ha acompañado a los creyentes por miles de años.

Durante la Semana Santa, especialmente al iniciar con el Domingo de Ramos, se recuerda un momento muy importante: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En ese momento, la gente lo recibió con alegría, extendiendo mantos y ramas en el camino mientras gritaban: “¡Hosanna!”.

¿Qué significa Hosanna?

Esta palabra significa simplemente “Sálvanos” en hebreo. Sin embargo, en la tradición bíblica de casi 3000 años, no era solo una expresión cualquiera, sino una oración muy especial: un clamor breve que pedía la llegada del Mesías. Era una forma de decir, con una sola palabra, que el pueblo necesitaba ayuda, esperanza y salvación.

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Con el paso del tiempo, esta palabra también se convirtió en una expresión de alegría y alabanza. Por eso, hoy en día, cuando se dice “Hosanna”, no solo se está pidiendo ayuda a Dios, sino también reconociendo su presencia y celebrando su amor.

¿Por qué se canta Hosanna en el Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa y recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. Según los Evangelios, la multitud lo recibió con entusiasmo, reconociéndolo como el Hijo de David y el Mesías prometido. Mientras avanzaba, la gente gritaba: “¡Hosanna!”, mostrando su fe y esperanza en él.

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa Especial

Por eso, cada año, los creyentes repiten esta palabra en esta fecha tan importante. Al hacerlo, no solo recuerdan ese momento histórico, sino que también se unen a esa misma multitud que reconocía a Jesús como el Salvador. Es una forma de revivir ese instante y hacerlo presente hoy.

Además, cantar Hosanna en el Domingo de Ramos tiene un sentido muy especial: es una mezcla de alegría y esperanza. Alegría porque Jesús llega, y esperanza porque se reconoce que él viene a salvar.

Cuando se dice Hosanna en la Misa, se está pidiendo que Jesús venga y renueve la vida de cada persona. Es una manera de conectar el pasado con el presente, y de hacer viva esa fe en el día a día.

AFP

¿Qué se celebra en el Domingo de Ramos y la Semana Santa?

El Domingo de Ramos no es solo una celebración aislada. Es el inicio de la Semana Santa, uno de los momentos más importantes para los cristianos. Ese día se bendicen las palmas y se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, pero también se anticipa lo que vendrá después.

A lo largo de la Semana Santa se recuerdan los últimos días de Jesús: la Última Cena, su pasión, su muerte en la cruz y finalmente su resurrección. Cada uno de estos momentos tiene un significado y ayuda a entender mejor el mensaje de amor, entrega y esperanza que representa.

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