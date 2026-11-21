Aunque la soprano María Katzarava (CDMX, 1984) cumplió 25 años de carrera en enero pasado, no fue invitada a celebrar su trayectoria en el Palacio de Bellas Artes, tal como ha ocurrido con otros cantantes líricos de peso internacional, pese a lo cual ella lo toma con mesura y acepta que este año se sintió más celebrada en Costa Rica, donde recibió el premio mundial Voz de Oro 2026.

Un homenaje sinfónico a Édith Piaf en el Esperanza Iris

Mientras tanto, la soprano alista su regreso a los escenarios de la capital con la presentación de Piaf Sinfónico, que presentará mañana 22 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con una propuesta en la que explora la intensidad dramática, la nostalgia y la pasión de la canción francesa.

Llevo 15 años cantando este espectáculo, pero siempre en diversos formatos. Comencé con uno muy jazzístico y poco a poco lo fui haciendo más y más grande; en esta ocasión será un Piaf Sinfónico, totalmente distinto al Homenaje a Piaf, que dirigió la maestra Isabel Costes (en 2025)”, detalló entrevista con Excélsior.

La soprano María Katzarava presentará “Piaf Sinfónico” este 22 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Cortesía María Katzarava

Además, comentó que en esta ocasión incluirá arreglos de Enrique Dunn y del pianista y compositor Józef Olechowski, a lo que sumará la presencia del Ensamble Vocal Estudio Katzarava, que la acompañará con voces y armonías.

¿Por qué lo hago tanto? Porque me gusta y porque la buena música —sea ópera o popular—, cuando está bien hecha, nunca pasa de moda. Édith Piaf es una mujer a quien admiro profundamente no sólo como artista, sino por su vida, que fue muy difícil, y además hay similitudes que encuentro entre ella y Esperanza Iris, que fueron mujeres fuertes, emprendedoras y adelantadas a su época”, abundó.

¿Qué representa para usted, vocalmente, interpretar a Piaf? “Yo creo que cuando uno ya tiene la comprensión del instrumento, cuando ya comprendiste y sentiste exactamente lo que vive tu instrumento vocal, es muy importante hacer la separación cuando cantas ópera, que por supuesto sigo haciéndolo y me encanta y ése siempre va a ser mi primer camino, a cuando cantas bolero o mariachi.

Así que cuando cantas música francesa como la de Piaf también cambia y no por ser cantante de ópera voy a cantar todo como si fuera ópera. Ése siempre es mi lema: cuando ya tienes resuelta la técnica tú cantas en la emoción, como Piaf, y por eso suena tan desgarrador”, expuso.

Sin presencia en Bellas Artes tras 25 años de carrera

La soprano María Katzarava presentará ‘Piaf Sinfónico’ este 22 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Cortesía Secretaría de Cultura

¿Por qué no la hemos visto en Bellas Artes por su aniversario 25, no le llamaron para algún homenaje? “Desde que salí de la dirección (de la Compañía Nacional de Ópera, en 2024) tampoco me he visto por allá, porque uno se gana muchos enemigos innecesariamente, y estoy segura de que eso es lo que pasa.

Creo que no es justo que yo no haya vuelto a Bellas Artes, y menos en mis 25 años de trayectoria. Es algo sorprendente y espero verme pronto (en ese escenario), porque sí es algo que me parece bastante absurdo, porque en esos niveles hay que ser imparcial y objetivo, aunque uno no sea monedita de oro… Pero, mira, tampoco es algo que me quite el sueño. La vida me sigue perfectamente bien con o sin Bellas Artes, así que tampoco es que yo ruegue por estar ahí y necesite que me vean; yo creo que mi carrera está más que sólida y demostrada”, expuso.

La soprano María Katzarava presentará ‘Piaf Sinfónico’ este 22 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Cortesía María Katzarava

Y agregó: “Además, así ha pasado muchas veces con otros cantantes, que se les olvidan por años y luego vuelven. La historia de Arturo Chacón, por ejemplo, fue así, al igual que la de Leticia de Altamirano y Genaro Sulvarán… Y seguramente eso pasará conmigo, que ‘se quieran olvidar de mí’ y en algún momento alguien se acordará de que existe María Katzarava en Bellas Artes”, concluyó.

Con una trayectoria internacional consolidada a partir de su triunfo en Operalia 2008, María Katzarava, la máxima soprano mexicana, ha actuado en la Scala de Milán, la Royal Opera House de Londres, la Opera de Lausanne, el Teatro Filarmónico de Viena, el Gran Teatro del Liceu, en el Festival de Saint Denis, de París; y en el Palacio de Bellas Artes de México.

Su carrera se ha caracterizado por la versatilidad interpretativa y la exploración de distintos lenguajes musicales, cualidades que en “Piaf Sinfónico” le permiten acercarse a un repertorio distinto del operístico sin renunciar a la intensidad dramática que distingue su trabajo artístico.