Murió el pintor y escritor Didier López Carpio: Oaxaca pierde a un pilar de su escena cultural

El pintor y escritor, Didier López Carpió falleció este miércoles a la edad de 49 años, confirmó la comunidad artística de Oaxaca quienes lo acompañaron en algún momento de su amplia trayectoria profesional, coi nciden que su partida deja un vacío en sus vidas y en ámbito cultural oaxaqueño.

“Didier contextualiza su escritura en su narrativa pictórica y responsabiliza esa veleidad de sus piezas a la influencia subconsciente de las mujeres que rodean su vida como su madre, su esposa y su hija, y todas esas mujeres deificadas que tocaron su vida de alguna manera”, coinciden sus amistades, quienes dejaron sus condolencias en la red social del autor.

Una de las obras de Didier López Carpio. Foto: Patricia Briseño

Raíces istmeñas y formación multidisciplinaria

Nació en Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, el 15 de octubre de 1976. De acuerdo con sus amistades “desde niño entendió que las imágenes y las palabras eran la justa medida de su existencia”.

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), posteriormente, cursó estudios de Diseño Gráfico, en la Universidad Mesoamericana de Oaxaca, para luego involucrarse en el diseño de carteles y publicaciones relacionados con la feminidad tras involucrarse en el Instituto de la Mujer, lo que influyó en propuesta artística.

Pintura de Didier López Carpio. Foto: Patricia Briseño

A lo largo de su trayectoría expuso individual y colectivamente en diversos espacios públicos y privados, galerías y museos en el país y extranjero desde 1997. Fue becario de Jóvenes Creadores de la Secretaría de Cultura de Oaxaca, y del Instituto Nacional de la Juventud en gráfica digital, 2006.

Un vasto legado literario y el último adiós

Es autor del libro de cuentos Ámbar es la Botella, publicado por la Secretaría de Cultura del estado de Oaxaca; Desde el Fondo de la Tierra, poetas jóvenes de Oaxaca, que incluye algunas de sus plaquetas de poesía, con el sello de Praxis; también, colaboró en revistas literarias.

En su trabajo como diseñador dirigió su oficio hacia la ilustración, el cartel y la formación editorial para asociaciones civiles, y dependencias.

Didier López Carpio es el autor de Ámbar es la botella. Foto: Patricia Briseño

En julio pasado su nombre figuró entre las y los autores convocados para Kairós en la cronometría del efecto papalote, catálogo y antología vinculada con la obra de Katherine Wong, Peace Kat, presentada en el Museo de los Pintores Oaxaqueños.

“Ve con los amigos, nos veremos en la Babel del otro lado del río o en la Bahía de los poetas, donde nos reuniremos nuevamente en los martes de poesía a pasarla muy bien. Adiós al vate de Ciudad Ixtepec”, escribió Jesús Rito García, poeta, traductor y fundador de la editorial Pharus, pero ante todo amigo de López Carpio.

Didier López Carpio deja su arte como un legado cultural. Foto: Patricia Briseño

Los restos del escritor serán velados en una funeraria del Centro Histórico de Oaxaca, y su restos depositados en un cementerio de la zona metropolitana de la capital.