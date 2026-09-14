Oaxaca: suspenden el Grito en 5 municipios por conflictos políticos y riesgos

En cinco municipios oaxaqueños no se realizará la ceremonia del Grito de Independencia ni la tradicional verbena popular la noche del 15 de septiembre, toda vez que mantienen diferencias políticas internas y conflictos poselectorales que podrían desencadenar hechos de violencia, informó Jesús Romero López, secretario de Gobierno de Oaxaca.

A pregunta de la prensa, el responsable de la política interna detalló que estas cinco municipalidades, de las 570 que conforman la entidad, representan un “foco rojo” en la víspera de la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la gesta de Independencia.

Sobre el caso de Santiago Choápam, en la región de la Cuenca del Papaloapan, afirmó que “persiste un conflicto interno entre la presidenta y el síndico municipal. Además, el síndico y el regidor de Hacienda están sujetos a proceso por violencia política en razón de género y llevan su proceso en prisión preventiva”.

En tanto, Mazatlán Villa de Flores, en la Sierra de Flores Magón, “no cuenta con autoridad municipal debido a que la asamblea extraordinaria se encuentra en proceso de calificación ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), por lo que no existen condiciones para realizar el evento”, expuso.

Añadió que en el municipio de Santiago Atitlán, en la Sierra de Juárez, se encuentra previsto un cambio en la integración de la Comisión Municipal Provisional, conformada a consecuencia de un conflicto político-electoral local.

Por su parte, en Santa María Apazco, en la Mixteca, debido a un conflicto poselectoral que arrastran desde noviembre del año pasado, las autoridades locales coincidieron en que no existen condiciones para realizar las actividades del 15 y 16 de septiembre.

Finalmente, el secretario de Gobierno confirmó que en el municipio de San Martín Itunyoso, en el distrito de Tlaxiaco, tras la destitución del presidente municipal y su posterior fuga por su presunta participación en la desaparición de una joven triqui, la actividad gubernamental y administrativa está suspendida o limitada de manera indefinida. Por ello, no se realizará la ceremonia del Grito, aunque es probable que sí se lleve a cabo el desfile del 16 de septiembre.