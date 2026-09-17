Descubren nueva especie de gato silvestre; es más pequeña que un gato doméstico

Un pequeño felino que habita entre los bosques nublados de Bolivia resultó ser una especie desconocida para la ciencia, pese a que las comunidades de la región llevaban generaciones llamándolo tilcayo. Su identificación representa la primera descripción de una nueva especie viva de gato silvestre en más de un siglo.

El animal recibió el nombre científico de Leopardus tilcayo y pertenece al grupo conocido como gatos tigre u oncillas, pequeños felinos manchados distribuidos por distintas regiones de Sudamérica. La descripción fue publicada este 17 de septiembre en la revista científica Current Biology.

El tilcayo mide aproximadamente 45 a 46 centímetros desde la cabeza hasta el final del cuerpo y pesa alrededor de 1.3 a 1.4 kilogramos. Su tamaño lo coloca por debajo del peso habitual de muchos gatos domésticos, aunque posee además una cola de aproximadamente 25 centímetros.

¿Cómo es el nuevo gato tilcayo?

El nuevo felino presenta un cuerpo delgado, orejas redondeadas y un pelaje marrón claro cubierto por manchas oscuras en forma de rosetas irregulares. A simple vista puede confundirse fácilmente con otras especies de gatos tigre que habitan Sudamérica.

Esa semejanza fue precisamente uno de los motivos por los que permaneció tanto tiempo oculto para la taxonomía. Jonas Lescroart, biólogo evolutivo de la Universidad de Amberes y uno de los investigadores principales, explicó que estos felinos son consideradas especies crípticas, es decir, animales tan parecidos físicamente que distinguirlos únicamente por su apariencia resulta complicado.

Paola Nogales-Ascarrunz, bióloga boliviana y coautora del estudio, conoció uno de estos animales después de que un santuario de vida silvestre recibiera lo que inicialmente fue descrito como un “gato extraño”. El ejemplar había sido encontrado cuando era una cría cerca de un bosque y una familia local llegó a mantenerlo en casa creyendo que podía tratarse de un gato doméstico.

Una nueva especie de gato fue descubierto en La Paz, Bolivia Paola Nogales-Ascarrunz

El macho, que actualmente tiene alrededor de 10 años, vive bajo cuidado en el refugio Senda Verde, en la región boliviana de los Yungas. Su apariencia llamó la atención de Nogales-Ascarrunz y eventualmente condujo a una investigación mucho más amplia sobre los pequeños felinos sudamericanos.

El ADN reveló que no era simplemente otro tigrillo

Los investigadores analizaron genomas completos de 38 ejemplares del género Leopardus procedentes de diferentes regiones de Sudamérica. La muestra incluyó tanto animales actuales como especímenes conservados en colecciones de museos.

Los resultados mostraron que el tilcayo pertenece a un linaje genéticamente diferenciado de los otros gatos tigre. Los análisis estiman que sus antepasados se separaron del resto de estos felinos hace aproximadamente 1.4 millones de años.

El hallazgo también modificó el árbol familiar de estos animales. Los investigadores concluyeron que lo que durante mucho tiempo se consideró una sola especie comprende en realidad al menos cinco especies diferentes de gatos tigre, cada una con su propia historia evolutiva.

Close-up del Leopardus tilcayo descubierto en La Paz via REUTERS

El equipo identificó además una población diferenciada en los Yungas de Perú, descrita como una nueva subespecie bajo el nombre Leopardus tigrinus antisuyo. El término hace referencia al Antisuyo, una de las regiones históricas del Imperio Inca.

¿Qué come el tilcayo y cómo vive?

Los científicos todavía conocen muy poco sobre la vida de Leopardus tilcayo. La información disponible procede principalmente de dos ejemplares vivos estudiados y de un número limitado de registros obtenidos mediante cámaras trampa.

Restos de pequeños roedores encontrados en muestras de excremento sugieren que estos animales forman parte de su alimentación. Las imágenes captadas en la naturaleza también apuntan a que el felino podría desarrollar buena parte de su actividad durante la noche, aunque hacen falta más observaciones para confirmarlo.

Tampoco se sabe cuántos tilcayos sobreviven en libertad, cuál es exactamente su distribución o cómo se reproducen. Los investigadores buscan ampliar el monitoreo mediante cámaras trampa para entender mejor a una especie cuya existencia científica apenas acaba de reconocerse.

¿Dónde vive esta nueva especie de gato?

Hasta ahora, Leopardus tilcayo ha sido vinculado con los Yungas de Bolivia, una región de bosques húmedos situada en la vertiente oriental de los Andes, donde las montañas se encuentran con la cuenca amazónica.

Paola Nogales-Ascarrunz junto al Leopardus tilcayo via REUTERS

La combinación de montañas, valles, ríos y zonas aisladas convierte esta región en un escenario favorable para que poblaciones animales evolucionen de manera independiente durante largos periodos. Los investigadores consideran que esa fragmentación geográfica podría esconder todavía otras especies de pequeños felinos difíciles de distinguir únicamente por su aspecto.

La zona, sin embargo, también enfrenta presiones por deforestación, expansión agrícola y otras actividades humanas. Esto hace especialmente relevante conocer qué especies viven allí antes de que sus poblaciones se reduzcan sin siquiera haber sido estudiadas adecuadamente.

¿El tilcayo está en peligro de extinción?

Todavía no existe una categoría específica de conservación para Leopardus tilcayo en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, precisamente porque acaba de reconocerse como una especie independiente.

Las clasificaciones anteriores agrupaban a estos animales dentro de un número menor de especies de gatos tigre. Los investigadores ya compartieron sus resultados para que estos nuevos linajes puedan evaluarse por separado y conocer con mayor precisión qué amenazas enfrenta cada uno.