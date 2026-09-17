Muere Peter Max, icono del arte psicodélico, que llevó su obra del Mundial a aviones y barcos

Peter Max, artista que convirtió los colores intensos, planetas, estrellas y figuras psicodélicas en parte de la identidad visual de los años 60, murió a los 88 años, confirmó su familia. Sus obras trascendieron galerías y museos para aparecer en carteles, portadas, estampillas, aviones e incluso barcos.

El artista falleció el lunes 14 de septiembre en Manhattan, de acuerdo con información proporcionada por su hijo Adam Max. La familia no reveló una causa específica de muerte, aunque Peter Max había vivido durante años con demencia avanzada y llevaba tiempo apartado de la vida pública.

“Recordaremos su extraordinaria creatividad, su calidez, su curiosidad y su forma de ver belleza y posibilidades en todas partes”, expresó Adam Max al anunciar la muerte de su padre. El artista deja también a su hija Libra.

¿Quién fue Peter Max?

Peter Max nació en Berlín, Alemania, en 1937, dentro de una familia judía que huyó del régimen nazi cuando él todavía era un niño. Durante su infancia vivió en Shanghai, China, antes de pasar por Israel y París y finalmente establecerse con su familia en Nueva York en 1953.

Su formación artística comenzó mucho antes de convertirse en una figura de la contracultura. En Nueva York estudió realismo en la Art Students League y posteriormente asistió a la School of Visual Arts, antes de abrir a principios de los años 60 un estudio de diseño gráfico junto con Tom Daly.

Fue durante esa década cuando desarrolló el lenguaje visual que lo haría inmediatamente reconocible. Sus composiciones mezclaban perfiles humanos, planetas, nubes, estrellas, flores y figuras en movimiento con colores saturados y formas que parecían salir de un sueño psicodélico.

Su trabajo quedó especialmente relacionado con el movimiento flower power, la contracultura y el optimismo de finales de los años 60. En 1969 apareció incluso en la portada de la revista Life, que le dedicó un amplio perfil cuando su obra ya estaba presente en buena parte de la cultura popular estadounidense.

De los carteles a aviones, barcos y estampillas

Peter Max ayudó a borrar las fronteras entre las bellas artes y el diseño comercial. En el momento de mayor popularidad de su estética, sus dibujos aparecieron en decenas de líneas de productos, desde relojes y ropa hasta artículos para el hogar.

Su intención era llevar el arte más allá de museos y galerías y colocarlo en objetos cotidianos que pudieran llegar a públicos mucho más amplios. Esa estrategia también provocó críticas entre quienes consideraban que su trabajo había adquirido un carácter excesivamente comercial.

Max nunca dejó de realizar proyectos de gran formato. Sus diseños aparecieron posteriormente en aviones, cruceros, sellos postales y grandes eventos deportivos, mientras continuaba desarrollando pinturas y obra gráfica.

La presencia de su obra en la cultura popular fue tan amplia que sus retratos abarcaron desde músicos y actores hasta presidentes estadounidenses. Entre las celebridades que llevó a sus lienzos estuvieron Bob Dylan, Mick Jagger, Paul McCartney y, décadas después, Taylor Swift.

Peter Max también dejó su huella en el Mundial de 1994

El deporte fue otro de los espacios en los que Max llevó su particular estética. FIFA lo eligió como artista oficial de la Copa Mundial de Estados Unidos 1994, para la que realizó un cartel con elementos de la bandera estadounidense, un futbolista y sus características explosiones de color.

También realizó obra relacionada con Juegos Olímpicos, Super Bowls, las 500 Millas de Indianápolis y la Serie Mundial. Su facilidad para adaptar su lenguaje visual a acontecimientos masivos contribuyó a convertirlo en uno de los artistas estadounidenses más reconocibles de su generación.

La música ocupó igualmente un lugar importante en su trayectoria. La Academia de la Grabación lo invitó durante seis años a producir arte oficial relacionado con los Grammy, además de realizar posteriormente trabajos para el Rock and Roll Hall of Fame y otros acontecimientos musicales.

Peter Max hizo un cartel con elementos de la bandera estadounidense, un futbolista y sus características explosiones de color Facebook

La Estatua de la Libertad, uno de sus grandes símbolos

Peter Max desarrolló también una fuerte relación artística con la Estatua de la Libertad. A partir de la década de 1970 realizó numerosas interpretaciones de la figura, que terminó convirtiéndose en uno de los motivos recurrentes de su carrera.

El artista combinaba la silueta de la estatua con colores intensos, pinceladas expresivas y elementos de la bandera estadounidense. Su fascinación por la imagen estaba relacionada con su propia historia como inmigrante que llegó a Nueva York durante la adolescencia.

Su obra también quedó incorporada a colecciones institucionales. El Museo de Arte Moderno de Nueva York conserva trabajos realizados por Max durante la década de los 60, como Psychedelic Cloud, Untitled (Bob Dylan) y varios de sus carteles.

Sus últimos años lejos de la vida pública

Max dejó prácticamente de aparecer públicamente durante sus últimos años debido al deterioro de su salud. Reportes sobre su situación indicaron que padecía una demencia avanzada que eventualmente le impidió continuar produciendo obra como antes.

Su familia también atravesó disputas legales relacionadas con el manejo de su patrimonio, su estudio y sus obras durante esa etapa